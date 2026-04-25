पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 4,000 रन के क्लब में शामिल होने से सिर्फ 61 रन दूर हैं। अय्यर यह मुकाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हासिल कर सकते हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। शिखर धवन तीसरे नंबर पर हैं। कुल 20 खिलाड़ियों ने अय्यर से ज्यादा रन बनाए हैं।

आईपीएल में 139 मैचों में श्रेयस ने 34.85 के औसत से 3939 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 135.26 का है। इसमें 30 अर्द्धशतक शामिल हैं। नाबाद 97 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इस सीजन में अब तक श्रेयस अय्यर ने पांच पारियों में 52.00 के औसत और 182.45 के स्ट्राइक रेट से 208 रन बनाए हैं। इसमें तीन चौके और नाबाद 69 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। नीचे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बानने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट दी गई है।

IPL 2008-2026
आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज
स्रोत: IPL आधिकारिक आंकड़े · सभी सीजन शामिल (2008-2026)
कुल खिलाड़ी
21
सर्वाधिक रन
8,989
सर्वोच्च स्कोर
175* गेल
कुल शतक
45
1
विराट कोहली
RCB · 2008-2026
8,9898 शतक · 66 अर्धशतक
2
रोहित शर्मा
MI/DC · 2008-2026
7,1832 शतक · 48 अर्धशतक
3
शिखर धवन
DC/MI/PBKS/SRH
6,7692 शतक · 51 अर्धशतक
4
डेविड वॉर्नर
SRH/DC · विदेशी
6,5654 शतक · 52 अर्धशतक
5
सुरेश रैना
CSK/GL · 2008-2021
5,5281 शतक · 39 अर्धशतक
6
महेंद्र सिंह धोनी
CSK/RPS · 2008-2025
5,4270 शतक · 24 अर्धशतक
7
केएल राहुल
PBKS/LSG/DC · 2013-26
5,4275 शतक · 42 अर्धशतक
8
अजिंक्य रहाणे
RR/MI/CSK · 2008-2026
5,1841 शतक · 34 अर्धशतक
9
एबी डिविलियर्स
RCB/DC · विदेशी
5,1623 शतक · 40 अर्धशतक
10
संजू सैमसन
RR/DC/CSK · 2013-2026
4,9975 शतक · 26 अर्धशतक
11
क्रिस गेल
RCB/PBKS · विदेशी
4,9656 शतक · 31 अर्धशतक
12
रॉबिन उथप्पा
KKR/MI/CSK · 2008-22
4,9520 शतक · 27 अर्धशतक
13
दिनेश कार्तिक
KKR/RCB/MI · 2008-24
4,8420 शतक · 22 अर्धशतक
14
फाफ डु प्लेसिस
CSK/RCB · विदेशी
4,7730 शतक · 39 अर्धशतक
15
सूर्यकुमार यादव
MI/KKR · 2013-2026
4,4682 शतक · 30 अर्धशतक
16
जोस बटलर
RR/MI · विदेशी
4,3514 शतक · 27 अर्धशतक
17
अम्बाती रायुडु
CSK/MI · 2010-2023
4,3481 शतक · 22 अर्धशतक
18
गौतम गंभीर
KKR/DC · 2008-2016
4,2170 शतक · 36 अर्धशतक
19
शुभमन गिल
GT/KKR · 2018-2026
4,1634 शतक · 29 अर्धशतक
20
मनीष पांडे
RCB/KKR/SRH · 2008-26
3,9421 शतक · 22 अर्धशतक
21
श्रेयस अय्यर
DC/KKR/PBKS · 2015-26
3,9390 शतक · 30 अर्धशतक
# खिलाड़ी टीमें मैच पारियां रन औसत सर्वोच्च 100 50
1 विराट कोहली RCB 274 266 8,989 39.95 113* 8 66
2 रोहित शर्मा MI/DC 276 271 7,183 29.92 109* 2 48
3 शिखर धवन DC/MI/PBKS 222 221 6,769 35.25 106* 2 51
4 डेविड वॉर्नर SRH/DC 184 184 6,565 40.52 126 4 52
5 सुरेश रैना CSK/GL 205 200 5,528 32.51 100* 1 39
6 महेंद्र सिंह धोनी CSK/RPS 264 235 5,427 39.90 84* 0 24
7 केएल राहुल PBKS/LSG/DC 151 142 5,427 45.60 132* 5 42
8 अजिंक्य रहाणे RR/MI/CSK 205 190 5,184 30.31 105* 1 34
9 एबी डिविलियर्स RCB/DC 184 170 5,162 39.70 133* 3 40
10 संजू सैमसन RR/DC/CSK 184 179 4,997 31.82 119 5 26
11 क्रिस गेल RCB/PBKS 142 141 4,965 39.72 175* 6 31
12 रॉबिन उथप्पा KKR/MI/CSK 205 197 4,952 27.51 88 0 27
13 दिनेश कार्तिक KKR/RCB/MI 257 234 4,842 26.31 97* 0 22
14 फाफ डु प्लेसिस CSK/RCB 154 147 4,773 35.09 96 0 39
15 सूर्यकुमार यादव MI/KKR 158 158 4,468 34.36 103* 2 30
16 जोस बटलर RR/MI 128 126 4,351 39.55 124 4 27
17 अम्बाती रायुडु CSK/MI 204 187 4,348 28.23 100* 1 22
18 गौतम गंभीर KKR/DC 154 152 4,217 31.00 93 0 36
19 शुभमन गिल GT/KKR 124 121 4,163 40.02 129 4 29
20 मनीष पांडे RCB/KKR/SRH 174 162 3,942 29.41 114* 1 22
21 श्रेयस अय्यर DC/KKR/PBKS 139 137 3,939 34.85 97* 0 30
सभी IPL सीजन 2008-2026 शामिल · नॉट आउट पर * का निशान
1
विराट कोहली
RCB · 274 मैच
8शतक
66अर्धशतक
113*सर्वोच्च
2
रोहित शर्मा
MI/DC · 276 मैच
2शतक
48अर्धशतक
109*सर्वोच्च
11
क्रिस गेल
RCB/PBKS · 142 मैच
6शतक
31अर्धशतक
175*सर्वोच्च
7
केएल राहुल
PBKS/LSG/DC · 151 मैच
5शतक
42अर्धशतक
132*सर्वोच्च
10
संजू सैमसन
RR/DC/CSK · 184 मैच
5शतक
26अर्धशतक
119सर्वोच्च
16
जोस बटलर
RR/MI · 128 मैच
4शतक
27अर्धशतक
124सर्वोच्च
19
शुभमन गिल
GT/KKR · 124 मैच
4शतक
29अर्धशतक
129सर्वोच्च
9
एबी डिविलियर्स
RCB/DC · 184 मैच
3शतक
40अर्धशतक
133*सर्वोच्च
स्रोत: IPL आधिकारिक रिकॉर्ड · सीजन 2008 से 2026 तक · सभी आंकड़े करियर कुल
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