पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 4,000 रन के क्लब में शामिल होने से सिर्फ 61 रन दूर हैं। अय्यर यह मुकाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हासिल कर सकते हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। शिखर धवन तीसरे नंबर पर हैं। कुल 20 खिलाड़ियों ने अय्यर से ज्यादा रन बनाए हैं।

आईपीएल में 139 मैचों में श्रेयस ने 34.85 के औसत से 3939 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 135.26 का है। इसमें 30 अर्द्धशतक शामिल हैं। नाबाद 97 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इस सीजन में अब तक श्रेयस अय्यर ने पांच पारियों में 52.00 के औसत और 182.45 के स्ट्राइक रेट से 208 रन बनाए हैं। इसमें तीन चौके और नाबाद 69 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। नीचे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बानने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट दी गई है।

IPL 2008-2026 आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज स्रोत: IPL आधिकारिक आंकड़े · सभी सीजन शामिल (2008-2026) कुल खिलाड़ी 21 सर्वाधिक रन 8,989 सर्वोच्च स्कोर 175* गेल कुल शतक 45 बार चार्ट तालिका प्रदर्शन सभी सक्रिय (2025-26) विदेशी खिलाड़ी CSK MI RCB 1 विराट कोहली 8,989 8 शतक · 66 अर्धशतक 2 रोहित शर्मा 7,183 2 शतक · 48 अर्धशतक 3 शिखर धवन 6,769 2 शतक · 51 अर्धशतक 4 डेविड वॉर्नर 6,565 4 शतक · 52 अर्धशतक 5 सुरेश रैना 5,528 1 शतक · 39 अर्धशतक 6 महेंद्र सिंह धोनी 5,427 0 शतक · 24 अर्धशतक 7 केएल राहुल 5,427 5 शतक · 42 अर्धशतक 8 अजिंक्य रहाणे 5,184 1 शतक · 34 अर्धशतक 9 एबी डिविलियर्स 5,162 3 शतक · 40 अर्धशतक 10 संजू सैमसन 4,997 5 शतक · 26 अर्धशतक 11 क्रिस गेल 4,965 6 शतक · 31 अर्धशतक 12 रॉबिन उथप्पा 4,952 0 शतक · 27 अर्धशतक 13 दिनेश कार्तिक 4,842 0 शतक · 22 अर्धशतक 14 फाफ डु प्लेसिस 4,773 0 शतक · 39 अर्धशतक 15 सूर्यकुमार यादव 4,468 2 शतक · 30 अर्धशतक 16 जोस बटलर 4,351 4 शतक · 27 अर्धशतक 17 अम्बाती रायुडु 4,348 1 शतक · 22 अर्धशतक 18 गौतम गंभीर 4,217 0 शतक · 36 अर्धशतक 19 शुभमन गिल 4,163 4 शतक · 29 अर्धशतक 20 मनीष पांडे 3,942 1 शतक · 22 अर्धशतक 21 श्रेयस अय्यर 3,939 0 शतक · 30 अर्धशतक # खिलाड़ी टीमें मैच पारियां रन औसत सर्वोच्च 100 50 1 विराट कोहली RCB 274 266 8,989 39.95 113* 8 66 2 रोहित शर्मा MI/DC 276 271 7,183 29.92 109* 2 48 3 शिखर धवन DC/MI/PBKS 222 221 6,769 35.25 106* 2 51 4 डेविड वॉर्नर SRH/DC 184 184 6,565 40.52 126 4 52 5 सुरेश रैना CSK/GL 205 200 5,528 32.51 100* 1 39 6 महेंद्र सिंह धोनी CSK/RPS 264 235 5,427 39.90 84* 0 24 7 केएल राहुल PBKS/LSG/DC 151 142 5,427 45.60 132* 5 42 8 अजिंक्य रहाणे RR/MI/CSK 205 190 5,184 30.31 105* 1 34 9 एबी डिविलियर्स RCB/DC 184 170 5,162 39.70 133* 3 40 10 संजू सैमसन RR/DC/CSK 184 179 4,997 31.82 119 5 26 11 क्रिस गेल RCB/PBKS 142 141 4,965 39.72 175* 6 31 12 रॉबिन उथप्पा KKR/MI/CSK 205 197 4,952 27.51 88 0 27 13 दिनेश कार्तिक KKR/RCB/MI 257 234 4,842 26.31 97* 0 22 14 फाफ डु प्लेसिस CSK/RCB 154 147 4,773 35.09 96 0 39 15 सूर्यकुमार यादव MI/KKR 158 158 4,468 34.36 103* 2 30 16 जोस बटलर RR/MI 128 126 4,351 39.55 124 4 27 17 अम्बाती रायुडु CSK/MI 204 187 4,348 28.23 100* 1 22 18 गौतम गंभीर KKR/DC 154 152 4,217 31.00 93 0 36 19 शुभमन गिल GT/KKR 124 121 4,163 40.02 129 4 29 20 मनीष पांडे RCB/KKR/SRH 174 162 3,942 29.41 114* 1 22 21 श्रेयस अय्यर DC/KKR/PBKS 139 137 3,939 34.85 97* 0 30 1 विराट कोहली RCB · 274 मैच 8 शतक 66 अर्धशतक 113* सर्वोच्च 2 रोहित शर्मा MI/DC · 276 मैच 2 शतक 48 अर्धशतक 109* सर्वोच्च 11 क्रिस गेल RCB/PBKS · 142 मैच 6 शतक 31 अर्धशतक 175* सर्वोच्च 7 केएल राहुल PBKS/LSG/DC · 151 मैच 5 शतक 42 अर्धशतक 132* सर्वोच्च 10 संजू सैमसन RR/DC/CSK · 184 मैच 5 शतक 26 अर्धशतक 119 सर्वोच्च 16 जोस बटलर RR/MI · 128 मैच 4 शतक 27 अर्धशतक 124 सर्वोच्च 19 शुभमन गिल GT/KKR · 124 मैच 4 शतक 29 अर्धशतक 129 सर्वोच्च 9 एबी डिविलियर्स RCB/DC · 184 मैच 3 शतक 40 अर्धशतक 133* सर्वोच्च स्रोत: IPL आधिकारिक रिकॉर्ड · सीजन 2008 से 2026 तक · सभी आंकड़े करियर कुल Jansatta InfoGenIE

साई ने गेल-बटलर को पीछे छोड़ा और बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड्स

साई सुदर्शन ने आरसीबी के खिलाफ शानदार पारी खेली और 100 रन बनाए। इस शतकीय पारी के दम पर उन्होंने क्रिस गेल और जोस बटलर के बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ा। पूरी खबर पढ़ें।

गेल-रोहित के क्लब में कोहली शामिल

आईपीएल में कुल 11 बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। केवल 3 बल्लेबाजों ने 300 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। पूरी खबर पढ़ें।