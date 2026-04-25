IPL 2026 DC vs PBKS 35th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच में शनिवार (25 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। दिल्ली कैपिटल्स 6 मैच में 3 मैच जीतकर अंक तालिका में छठे नंबर पर है। पंजाब किग्स की टीम अबतक अजेय है। वह 6 में से 5 मैच जीती है। एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। यहां स्क्वाड, प्लेइंग 11, मौसम, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी दी गई है।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स हेड टू हेड

मैच- 34

दिल्ली कैपिटल्स- 17

पंजाब किंग्स-17

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स प्लेइंग 11

दिल्ली कैपिटल्स प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

रेहान अहमद टीम से जुड़ गए हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क अभी तक नहीं आए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें लीग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर के 1 मई से खेलने की उम्मीद है।

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, टी नटराजन।

पंजाब किंग्स प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

कूपर कोनोली छह दिन के ब्रेक में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के फिटनेस टेस्ट के लिए गए थे। वह वापस आ गए हैं और शनिवार के मैच के लिए उपलब्ध हैं।

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाख।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मौसम और पिच रिपोर्ट

दिल्ली में खूब गर्मी है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। इस बीच यह मैच दोपहर में होनी है। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर 6 का इस्तेमाल होगा। हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद करें।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच का टॉस कब होगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच कब से खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स स्क्वाड

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, टी नटराजन, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, त्रिपुराना विजय, औकिब नबी दार, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी।

पंजाब किंग्स स्क्वाड

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाख, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद, प्रवीण दुबे।

गुजरात-RCB मैच के बाद अंक-तालिका

आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में आरसीबी ने अपने घरेलू मैदान पर गुजरात को हरा दिया और अंकतालिका में ऊपर आ गई। वहीं विराट कोहली ने इस मैच में 81 रन की पारी खेली और ऑरेंज कैप हासिल किया जबकि वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 की लिस्ट से बाहर हो गए। पूरी खबर पढ़ें।