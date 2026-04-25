इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (25 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ कैच लेने के प्रयास में दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मैदान से एंबुलेस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईपीएल ने लुंगी की चोट पर अपडेट जारी किया है। उसने एक्स पर बताया कि एनगिडी की हालत स्थिर है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

आईपीएल ने बताया, ‘दिल्ली कैपिटल्स के लुंगी एनगिडी को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान कैच लेने की कोशिश में सिर जमीन पर लग गया। सिरदर्द और गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। एनगिडी की हालत स्थिर है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। विप्रज निगम कनकशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेले।’

एनगिडी को कैसे लगी चोट

पंजाब किंग्स की पारी में तीसरा ओवर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल करने आए। प्रियांश आर्या स्ट्राइक पर थे। ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियांश ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया। मिडऑफ पर खड़े एनगिडी ने पीछे की तरफ डाइव लगाया। इसके बाद भी गेंद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन गंभीर रूप से चोटिल हो गए।

Update: Lungisani Ngidi of Delhi Capitals hit his head on the ground while attempting to take a catch during his team’s match against Punjab Kings.



He was shifted to the hospital in an ambulance as he complained of a headache and neck pain.



Ngidi is stable and is due to be… https://t.co/F6NQhDTq9F — IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2026

एबुलेंस ले जाए गए अस्पताल

एनगिडी सिर पर चोट लगने के बाद काफी दर्द में दिखे। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो और स्थानीय डॉक्टर उनका उपचार करने पहुंचे। उन्हें मैदान से बाहर ले जाने के लिए स्ट्रेचर लाया गया। थोड़ी देर बाद मैदान में एंबुलेंस पहुंची। एनगिडी के चोटिल होने के बाद 15 मिनट तक मैच रुका रहा। इस दौरान मैदान पर सन्नाटा छा गया था।

राहुल की पारी पर फिरा पानी

केएल राहुल की शतकीय पारी के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 264 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 265 रन बना लिए। पंजाब किंग्स के लिए प्रियांश आर्या ने 17 गेंद पर 43 और प्रभसिमरन सिंह 26 गेंद पर 76 रन ने रनचेज की नींव रखी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंद पर 71 रन बनाकर केएल राहुल की ऐतिहासिक पारी पर पानी फेर दिया। वह इस पारी के दौरान आईपीएल में 150 से ज्यादा की पारी खेलने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। पूरी खबर पढ़ें।