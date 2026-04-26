इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (26 अप्रैल) को पंजाब किंग्स के खिलाफ कैच लेने प्रायस में गंभीर रूप से चोटिल हुए दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की पहली प्रतिक्रिया आई है। एनगिडी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर हालचाल लेने वाले को शुक्रिया कहा और बताया कि सबकुछ ठीक है। एनगिडी को प्रियांश आर्या का कैच लेने के प्रायस में सिर में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से मैदान से ही अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका इलाज हुआ। एनगिडी शनिवार को ही डिस्चार्ज हो गए।

मामला पंजाब किंग्स की पारी के तीसरे ओवर का है। मेहमान टीम ने 2.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए थे। प्रियांश आर्या का मिडऑफ पर कैच लेने की कोशिश में एनगिडी घायल हो गए। अक्षर पटेल ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली और आर्या ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद टाइम नहीं कर पाए। एनगिडी कैच लेने की कोशिश में पीछे की ओर डाइव लगाई, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच सके। इस दौरान वह जमीन पर गिरे और उनके सिर में चोट लगी।

लुंगी एनगिडी का इंस्टाग्राम स्टोरी।

15 मिनट तक मैच रुका रहा

एनगिडी का उपचार करने दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो के साथ स्थानीय डॉक्टर भी पहुंचे। 15 मिनट तक मैच रुका रहा। इस दौरान मैदान पर एंबुलेंस आई और एनगिडी को अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खत्म होने से थोड़ी देर पहले आईपीएल ने एनगिडी की चोट पर अपडेट दिया। उसने कहा था कि एनगिडी को सिर और गर्दन में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।