इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (25 अप्रैल) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। 226.87 के स्ट्राइक रेट से राहुल ने 67 गेंद पर नाबाद 152 रनों की पारी खेली। वह आईपीएल में 150 से ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले पहले भारतीय बने। इस तरह से बतौर भारतीय आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ पारी उनके नाम हो गई।
राहुल आईपीएल में 150 से ज्यादा की पारी खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। ब्रेंडन मैकुलम और क्रिस गेल ने 150 से ज्यादा का पारी खेली है। मैकुलम ने आईपीएल इतिहास के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी। 2013 में क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स के लिए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रनों की पारी खेली थी।
राहुल ने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा
राहुल से पहले बतौर भारतीय आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ पारी अभिषेक शर्मा के नाम था। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 141 रन बनाए थे। राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए। उन्होंने नितीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी की। नितीश ने 44 गेंद पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 2 विकेट पर 264 रन बनाए।
|#
|बल्लेबाज
|टीम
|प्रतिद्वंद्वी
|स्थान
|साल
|रन
|स्थिति
|1
|क्रिस गेल
|RCB
|PWI
|बेंगलुरु
|2013
|175*
|नाबाद
|2
|ब्रेंडन मैकुलम
|KKR
|RCB
|बेंगलुरु
|2008
|158*
|नाबाद
|3
|केएल राहुल
|DC
|PBKS
|दिल्ली
|2026
|152*
|नाबाद
|4
|अभिषेक शर्मा
|SRH
|PBKS
|हैदराबाद
|2025
|141
|आउट
|5
|क्विंटन डिकॉक
|KKR
|LSG
|मुंबई DYP
|2022
|140*
|नाबाद
राहुल ने गेल की बराबरी की
केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 46 गेंद पर शतक जड़ा। राहुल का आईपीएल करियर का छठा शतक था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह उनका दूसरा शतक था। पूरी खबर पढ़ें।