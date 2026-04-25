इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (25 अप्रैल) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। 226.87 के स्ट्राइक रेट से राहुल ने 67 गेंद पर नाबाद 152 रनों की पारी खेली। वह आईपीएल में 150 से ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले पहले भारतीय बने। इस तरह से बतौर भारतीय आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ पारी उनके नाम हो गई।

राहुल आईपीएल में 150 से ज्यादा की पारी खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। ब्रेंडन मैकुलम और क्रिस गेल ने 150 से ज्यादा का पारी खेली है। मैकुलम ने आईपीएल इतिहास के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी। 2013 में क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स के लिए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175 रनों की पारी खेली थी।

राहुल ने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा

राहुल से पहले बतौर भारतीय आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ पारी अभिषेक शर्मा के नाम था। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 2025 में 141 रन बनाए थे। राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए। उन्होंने नितीश राणा के साथ दूसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी की। नितीश ने 44 गेंद पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 91 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 2 विकेट पर 264 रन बनाए।

IPL के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर इतिहास की 5 सबसे बड़ी पारियां — 2008 से 2026 तक सर्वोच्च स्कोर 175* कुल पारियां 5 नाबाद पारियां 4 सबसे हालिया 152* (2026) बार चार्ट तालिका विवरण सभी नाबाद (*) आउट 1 क्रिस गेल नाबाद 175* 2 ब्रेंडन मैकुलम नाबाद 158* 3 केएल राहुल नाबाद 152* 4 अभिषेक शर्मा आउट 141 5 क्विंटन डिकॉक नाबाद 140* # बल्लेबाज टीम प्रतिद्वंद्वी स्थान साल रन स्थिति 1 क्रिस गेल RCB PWI बेंगलुरु 2013 175* नाबाद 2 ब्रेंडन मैकुलम KKR RCB बेंगलुरु 2008 158* नाबाद 3 केएल राहुल DC PBKS दिल्ली 2026 152* नाबाद 4 अभिषेक शर्मा SRH PBKS हैदराबाद 2025 141 आउट 5 क्विंटन डिकॉक KKR LSG मुंबई DYP 2022 140* नाबाद क्रम 1 · सर्वकालिक रिकॉर्ड 175* क्रिस गेल RCB बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया नाबाद क्रम 2 · IPL का पहला सीजन 158* ब्रेंडन मैकुलम KKR बनाम RCB नाबाद क्रम 3 · सबसे हालिया रिकॉर्ड 152* केएल राहुल DC बनाम पंजाब किंग्स नाबाद क्रम 4 · एकमात्र आउट पारी 141 अभिषेक शर्मा SRH बनाम पंजाब किंग्स आउट क्रम 5 140* क्विंटन डिकॉक KKR बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स नाबाद स्रोत: IPL आधिकारिक रिकॉर्ड · डेटा अप्रैल 2026 तक Jansatta InfoGenIE

राहुल ने गेल की बराबरी की

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 46 गेंद पर शतक जड़ा। राहुल का आईपीएल करियर का छठा शतक था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह उनका दूसरा शतक था। पूरी खबर पढ़ें।