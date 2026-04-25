इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 35वें मैच में शनिवार (25 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ बेहतरीन शतक जड़ा। राहुल का यह आईपीएल करियर में छठा शतक था। इस शतक के सथ उन्होंने क्रिस गेल की आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में बराबरी कर ली। पंजाब किंग्स को शशांक सिंह खराब फील्डिंग भारी पड़ी। शशांक ने राहुल का तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कैच छोड़ा।

शशांक सिंह ने जब केएल राहुल का कैच छोड़ा तब वह 8 गेंद पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे। राहुल का एक कैच विजयकुमार वैशाख ने भी छोड़ा। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने गेंदबाज की ओर सीधे तेज शॉट खेला। गेंद वैशाख के पैर पर लगी। राहुल ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौके से शतक पूरा किया। केएल राहुल ने 26 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया था।

केएल राहुल का छठा शतक

केएल राहुल का यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए दूसरा शतक था। वह तीन फ्रेंचाइजियों के लिए दो-दो शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। राहुल ने 2 शतक लखनऊ सुपर जायंट्स और दो शतक पंजाब किंग्स के लिए भी जड़े हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के लिए 2025 में शतक जड़ा था। 2022 में 2, 2020 और 2019 में 1-1 शतक जड़ा था।

IPL ऑल-टाइम रिकॉर्ड IPL में सर्वाधिक शतक: विराट कोहली शीर्ष पर स्रोत: IPL आधिकारिक रिकॉर्ड · अप्रैल 2025 तक सर्वाधिक शतक 8 शीर्ष बल्लेबाज विराट कोहली कुल खिलाड़ी 5 अनोखा रिकॉर्ड KL राहुल चार्ट तालिका सभी RCB RR बहु-टीम 1 विराट कोहली 8 RCB 8 2 जोस बटलर 7 RR 7 3 क्रिस गेल 6 RCB 6 3 KL राहुल 6 3 टीमें 6 5 संजू सैमसन 5 RR 5 # खिलाड़ी देश टीम शतक विशेष 1 विराट कोहली भारत RCB 8 सर्वाधिक 2 जोस बटलर इंग्लैंड RR 7 – 3 क्रिस गेल वेस्टइंडीज RCB 6 – 3 KL राहुल भारत PBKS / LSG / DC 6 3 टीमों में शतक 5 संजू सैमसन भारत RR 5 – स्रोत: IPL आधिकारिक रिकॉर्ड, ESPNcricinfo · डेटा अप्रैल 2025 तक Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

केएल राहुल ने रचा इतिहास

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खइलाफ नाबाद 158 रनों की पारी खेली। यह आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। वह 150 से ज्यादा की पारी खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। पूरी खबर पढ़ें।