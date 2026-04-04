इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (4 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस बगैर नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या के उतरी। सूर्यकुमार यादव ने उनकी जगह टीम की कमान संभाली। सूर्यकुमार ने टॉस के दौरान बताया कि हार्दिक बीमार होने के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खेले। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 12 में 3 बदलाव हुए हार्दिक, ट्रेंट बोल्ट और अल्लाह गजनफर को भी बाहर बैठाया गया।

हार्दिक पंड्या की जगह दीपक चाहर को मौका मिला। कॉर्बिन बॉश को ट्रेंट बोल्ट की जगह शामिल किया गया। अल्लाह गजनफर की जगह मिचेल सेंटनर को मौका मिला। सेंटनर पहले मैच में उप्लब्ध नहीं थे। वह दिल्ली में ही मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़े। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। दोनों टीमों ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की थी।

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

दिल्ली कैपिटल्स इम्पैक्ट प्लेयर: आशुतोष शर्मा, आकिब नबी डार, समीर रिजवी, करुण नायर।

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह।

मुंबई इंडियंस इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन: मयंक मार्कंडे, रॉबिन मिंज, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार।

मुंबई इंडियंस ने अपने अभियान की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर की। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले मैच में हराया था। फिलहाल अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर है। दिल्ली कैपिटल्स चौथे और मुंबई इंडियंस पांचवें नंबर पर है। यह मैच जीतने वाली टीम अंक तालिका में टॉप-2 में पहुंच जाएगी। आईपीएल 2026 अंक तालिका, सबसे ज्यादा रन और विकेट की जानकारी के लिए क्लिक करें।