लखनऊ सुपर जायंट्स को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के अपने पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को गेंदबाजी पर सवाल उठने लगे हैं। खासतौर पर एनरिक नॉर्खिया के प्रदर्शन ने आलोचकों को खुलकर बोलने का मौका दे दिया।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णामचारी श्रीकांत ने तो यहां तक कह दिया कि एनरिक नॉर्खिया पिछले चार वर्षों से लगातार खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 142 रन के मामूली लक्ष्य का बचाव करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने शानदार शुरुआत की थी। मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान ने दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआती झटके भी दिये।

हालांकि, जैसे ही एनरिक नॉर्खिया गेंदबाजी के लिए आए मैच का रुख बदल गया। उनके महंगे स्पेल ने दिल्ली कैपिटल्स को वापसी का मौका दिया। इसी प्रदर्शन को लेकर श्रीकांत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एनरिक नॉर्खिया की गेंदबाजी पर गंभीर सवाल खड़े किये।

नॉर्खिया ने दिल्ली के पक्ष में मोड़ा मैच

श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल पर लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी खासतौर पर एनरिक नॉर्खिया के बारे में कहा, ‘लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को बांधकर रख रहे थे, लेकिन फिर नॉर्खिया ने 150+ की तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने की कोशिश में दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मैच का रुख मोड़ दिया।’

श्रीकांत ने कहा, ‘शाहबाज अहमद ने भी यही किया और समीर रिजवी ने उनकी जमकर धुनाई की। एनरिक नॉर्खिया ने IPL या T20 में आखिरी बार अच्छी गेंदबाजी कब की थी? उन्हें अच्छी गेंदबाजी किए हुए तो अरसा बीत गया है। उन्होंने आखिरी बार 2020/21 में अच्छी गेंदबाजी की थी।’

श्रीकांत ने कहा, ‘पिछले चार साल में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। एनरिक नॉर्खिया के आने से पहले दूसरे तेज गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आकर दिल्ली कैपिटल्स को मुफ्त में रन लुटा दिये।’

समीर रिजवी की तारीफ की

श्रीकांत ने दिल्ली कैपिटल्स के युवा खिलाड़ी समीर रिजवी की लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच जिताने वाली पारी में उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स की तारीफ की। दाएं हाथ का यह बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने आया तब दिल्ली कैपिटल्स 142 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे ओवर में 21/2 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी।

समीर रिजवी ने धीमी शुरुआत के बावजूद 47 गेंद में 70 रन की नाबाद पारी खेली। समीर रिजवी ने बहुत ही समझदारी भरा क्रिकेट खेला। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजों को संभलकर खेला और मौके का इंतजार किया। श्रीकांत ने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मैच ‘नॉर्खिया और शाहबाज के ओवरों में ही खत्म हो गया था।’

सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होते ही साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने लिया संन्यास, बना चुके हैं 22 हजार रन

साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी रासी वैन डेर डुसेन टीम से 7 महीने से बाहर थे। 37 साल के डूसन ने अपने क्रिकेट करियर में कुल 22 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।