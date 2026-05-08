IPL 2026 DC vs KKR 51st Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शु्क्रवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC)का कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सामना होगा। दिल्ली कैपिटल्स के 10 मैच में 8 अंक हैं। वह सातवें नंबर पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 9 मैच में 7 अंक हैं। वह अंक तालिका में 8वें नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2023 में पिछली बार कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। आइए जानते हैं दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले की हेड टू हेड, लाइव स्ट्रीमिंग, स्क्वाड, प्लेइंग 11, पिच और मौसम रिपोर्ट समेत अन्य जानकारियां

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स हेड टू हेड रिकॉर्ड

मैच-34

दिल्ली कैपिटल्स-19

कोलकाता नाइट राइडर्स-15

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग 11

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन के साथ)

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल/विप्रज निगम, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन।

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन के साथ)

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स पिच रिपोर्ट

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर 6 पर यह मुकाबला होगा। इस पिच पर खूब रन बनते हैं। इसी पिच पर पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने 264 रन बनाए, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मौसम रिपोर्ट

उत्तर भारत में छिटपुट बारिश देखने को मिल रही है। लखनऊ में गुरुवार का मैच बारिश से प्रभावित रहा। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकताता नाइट राइडर्स के बीच मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, करुण नायर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, आकिब नबी डार, डेविड मिलर, दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, साहिल पारख, माधव तिवारी।

कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, रचिन रविंद्र, ब्लेसिंग मुजरबानी, मतीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, सौरभ दुबे, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का टॉस कब होगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच कब से खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने का प्लान तैयार

सूर्यकुमार यादव ने टी20 विश्व कप जीतने के बाद लगातार 2028 में दूसरी बार इसे जीतने और ओलंपिक मेडल कब्जाने का बयान दिया था। मगर अब बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट उन्हें कप्तानी से हटाने का प्लान तैयार कर चुका है। पूरी खबर पढ़ें।