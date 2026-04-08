इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में बुधवार (8 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की दिक्कतें तब बढ़ गईं जब दिग्गज खिलाड़ी डेविड मिलर चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी छोड़कर पवेलियन लौट गए। मिलर को बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी है। इसके कारण वह दर्द में दिखे और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। मिलर ने 10 गेंद पर 12 रन बनाए थे। दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस ने 211 का लक्ष्य दिया है।

यह सवाल खड़ा होता है कि क्या गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में आगे जरूरत पड़ने पर डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए आ पाएंगे? मिलर चोट लगने के कारण पवेलियन लौटे हैं। अगर दिल्ली कैपिटल्स को जरूरत पड़ी तो वह बल्लेबाजी के लिए वापस आ सकते हैं। रिटायर्ड हर्ट होने पर बल्लेबाज वापस खेलने आ सकता है। रिटायर्ड आउट होने पर बल्लेबाज वापस नहीं आता। मिलर के रिटायर्ड हर्ट होने पर दिल्ली कैपिटल्स 13 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बनाए लिए। जीत के लिए 42 गेंद पर 81 रन चाहिए थे।

डेविड मिलर को कैसे लगी चोट

डेविड मिलर बाएं हाथ की उंगली में चोट फील्डिंग के दौरान लगी थी। उन्होंने डाइव लगाकर गेंद रोकने का प्रयास किया और चोटिल हो गए। वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। मिलर ने 13 वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। इसके बाद वह दर्द में दिखे। यह गेंद लगभग 141 किलोमीटर प्रतिघंटे की थी। ओवर से पहले मिलर की चोटिल उंगली पर फिजियो ने टेप भी लगाया था। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर के बाद डेविड मिलर पवेलियन लौट गए।

वाशिंगटन सुंदर ने खत्म किया 68 मैच का सूखा

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी में 171.88 के स्ट्राइक रेट से 32 गेंद पर 55 रन बनाए। उन्होंने छह चौके और 2 छक्के लगाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।