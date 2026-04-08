इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार (8 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट पर 210 रन बनाए। गुजरात के लिए कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक जड़ा। वाशिंगटन का यह आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक था। इसके लिए उन्हें 68 मैचों का इंतजार करना पड़ा।
वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी में 171.88 के स्ट्राइक रेट से 32 गेंद पर 55 रन बनाए। उन्होंने छह चौके और 2 छक्के लगाए। सुंदर का इससे पहले आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर 49 था। उन्होंने आईपीएल 2025 में यह पारी खेली थी। आईपीएल 2025 में सुंदर ने 133 रन बनाए थे।
|साल
|मैच
|NO
|रन
|HS
|औसत
|BF
|SR
|4s
|6s
|कैच
|2025
|6
|0
|133
|49
|26.60
|80
|166.25
|10
|7
|3
|2020
|15
|3
|111
|30
|18.50
|95
|116.84
|10
|2
|0
|2022
|9
|0
|101
|40
|14.43
|69
|146.38
|9
|3
|1
|2026
|3
|0
|77
|55
|25.67
|50
|154.00
|9
|2
|1
|2018
|7
|3
|65
|35
|21.66
|38
|171.05
|5
|4
|0
|2023
|7
|1
|60
|24*
|15.00
|60
|100.00
|6
|0
|2
|2021
|6
|0
|31
|10
|7.75
|47
|65.95
|2
|0
|2
|2017
|11
|5
|9
|5*
|9.00
|12
|75.00
|0
|0
|5
|2019
|3
|0
|1
|1
|0.50
|3
|33.33
|0
|0
|2
|2024
|2
|1
|0
|0
|0.00
|1
|0.00
|0
|0
|0
|करियर
|69
|13
|588
|55
|16.80
|455
|129.23
|51
|18
|16
वाशिंगटन सुंदर ने 2017 में किया था डेब्यू
वाशिंगटन सुंदर के आईपीएल करियर की शुरुआत 2017 में हुई थी। उन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए पहला सीजन खेला था। वह 2018 से 2021 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे। 2022-2024 तक सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे। आईपीएल 2025 नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 3.2 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था।
बटलर के टी20 में 600 छक्के पूरे
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जोस बटलर ने अरुण जेटली स्टेडियम में पांच छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 600 छक्के पूरे कर लिए। इस मैच से पहले उनके 595 छक्के थे। पूरी खबर पढ़ें।