इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार (8 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट पर 210 रन बनाए। गुजरात के लिए कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक जड़ा। वाशिंगटन का यह आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक था। इसके लिए उन्हें 68 मैचों का इंतजार करना पड़ा।

वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी में 171.88 के स्ट्राइक रेट से 32 गेंद पर 55 रन बनाए। उन्होंने छह चौके और 2 छक्के लगाए। सुंदर का इससे पहले आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर 49 था। उन्होंने आईपीएल 2025 में यह पारी खेली थी। आईपीएल 2025 में सुंदर ने 133 रन बनाए थे।

क्रिकेट · बल्लेबाज़ी व फील्डिंग · साल-दर-साल
वाशिंगटन सुंदर — आईपीएल करियर डैशबोर्ड
सभी प्रारूप · करियर अवधि: 2017 – 2026
करियर रन
588
मैच
69
सर्वश्रेष्ठ SR
166.25
सर्वोच्च स्कोर
55
2025
133
6 मैच · AVG 26.60
100+
SR 166
10 चौके
2020
111
15 मैच · AVG 18.50
100+
SR 117
10 चौके
2022
101
9 मैच · AVG 14.43
100+
SR 146
9 चौके
2026
77
3 मैच · AVG 25.67
50–99
SR 154
9 चौके
2018
65
7 मैच · AVG 21.66
50–99
SR 171
5 चौके
2023
60
7 मैच · AVG 15.00
50–99
SR 100
6 चौके
2021
31
6 मैच · AVG 7.75
10–49
SR 66
2 चौके
2017
9
11 मैच · AVG 9.00
<10
SR 75
0 चौके
2019
1
3 मैच · AVG 0.50
<10
SR 33
0 चौके
2024
0
2 मैच · AVG 0.00
<10
SR 0
साल मैच NO रन HS औसत BF SR 4s 6s कैच
2025 60 133 4926.6080 166.25 1073
2020 153 111 3018.5095 116.84 1020
2022 90 101 4014.4369 146.38 931
2026 30 77 5525.6750 154.00 921
2018 73 65 3521.6638 171.05 540
2023 71 60 24*15.0060 100.00 602
2021 60 31 107.7547 65.95 202
2017 115 9 5*9.0012 75.00 005
2019 30 1 10.503 33.33 002
2024 21 0 00.001 0.00 000
करियर 69 13 588 55 16.80 455 129.23 51 18 16
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स्ट्राइक रेट ट्रेंड · बार की चौड़ाई = रन
2026
77 रन
SR 154.00
2025
133 रन
SR 166.25
2024
 
SR 0.00
2023
60 रन
SR 100.00
2022
101 रन
SR 146.38
2021
31 रन
SR 65.95
2020
111 रन
SR 116.84
2019
 
SR 33.33
2018
65 रन
SR 171.05
2017
9 रन
SR 75.00
करियर: 69 मैच · 588 रन · 51 चौके · 18 छक्के · 16 कैच · AVG 16.80 · SR 129.23
जनसत्ता InfoGenIE

वाशिंगटन सुंदर ने 2017 में किया था डेब्यू

वाशिंगटन सुंदर के आईपीएल करियर की शुरुआत 2017 में हुई थी। उन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए पहला सीजन खेला था। वह 2018 से 2021 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे। 2022-2024 तक सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे। आईपीएल 2025 नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 3.2 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था।

बटलर के टी20 में 600 छक्के पूरे

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जोस बटलर ने अरुण जेटली स्टेडियम में पांच छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 600 छक्के पूरे कर लिए। इस मैच से पहले उनके 595 छक्के थे। पूरी खबर पढ़ें