इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार (8 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट पर 210 रन बनाए। गुजरात के लिए कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक जड़ा। वाशिंगटन का यह आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक था। इसके लिए उन्हें 68 मैचों का इंतजार करना पड़ा।

वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी में 171.88 के स्ट्राइक रेट से 32 गेंद पर 55 रन बनाए। उन्होंने छह चौके और 2 छक्के लगाए। सुंदर का इससे पहले आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर 49 था। उन्होंने आईपीएल 2025 में यह पारी खेली थी। आईपीएल 2025 में सुंदर ने 133 रन बनाए थे।

क्रिकेट · बल्लेबाज़ी व फील्डिंग · साल-दर-साल वाशिंगटन सुंदर — आईपीएल करियर डैशबोर्ड करियर रन 588 मैच 69 सर्वश्रेष्ठ SR 166.25 सर्वोच्च स्कोर 55 चार्ट टेबल ट्रेंड सभी 100+ रन 50–99 रन 10–49 रन <10 रन 2025 133 100+ 10 चौके SR 166 2020 111 100+ 10 चौके SR 117 2022 101 100+ 9 चौके SR 146 2026 77 50–99 9 चौके SR 154 2018 65 50–99 5 चौके SR 171 2023 60 50–99 6 चौके SR 100 2021 31 10–49 2 चौके SR 66 2017 9 <10 0 चौके SR 75 2019 1 <10 0 चौके SR 33 2024 0 <10 — SR 0 साल मैच NO रन HS औसत BF SR 4s 6s कैच 2025 6 0 133 49 26.60 80 166.25 10 7 3 2020 15 3 111 30 18.50 95 116.84 10 2 0 2022 9 0 101 40 14.43 69 146.38 9 3 1 2026 3 0 77 55 25.67 50 154.00 9 2 1 2018 7 3 65 35 21.66 38 171.05 5 4 0 2023 7 1 60 24* 15.00 60 100.00 6 0 2 2021 6 0 31 10 7.75 47 65.95 2 0 2 2017 11 5 9 5* 9.00 12 75.00 0 0 5 2019 3 0 1 1 0.50 3 33.33 0 0 2 2024 2 1 0 0 0.00 1 0.00 0 0 0 करियर 69 13 588 55 16.80 455 129.23 51 18 16 स्ट्राइक रेट ट्रेंड · बार की चौड़ाई = रन 2026 77 रन SR 154.00 2025 133 रन SR 166.25 2024 SR 0.00 2023 60 रन SR 100.00 2022 101 रन SR 146.38 2021 31 रन SR 65.95 2020 111 रन SR 116.84 2019 SR 33.33 2018 65 रन SR 171.05 2017 9 रन SR 75.00 करियर: 69 मैच · 588 रन · 51 चौके · 18 छक्के · 16 कैच · AVG 16.80 · SR 129.23 जनसत्ता InfoGenIE

वाशिंगटन सुंदर ने 2017 में किया था डेब्यू

वाशिंगटन सुंदर के आईपीएल करियर की शुरुआत 2017 में हुई थी। उन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए पहला सीजन खेला था। वह 2018 से 2021 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे। 2022-2024 तक सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा थे। आईपीएल 2025 नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 3.2 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था।

बटलर के टी20 में 600 छक्के पूरे

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जोस बटलर ने अरुण जेटली स्टेडियम में पांच छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 600 छक्के पूरे कर लिए। इस मैच से पहले उनके 595 छक्के थे। पूरी खबर पढ़ें।