इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) का 14वां मैच काफी रोमांचक रहा। गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स को 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी दो गेंद पर दो रन नहीं बना पाए और गुजरात टाइटंस को इस सीजन की पहली जीत मिली। हालांकि, करीबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस को कप्तान शुभमन गिल की गलती भारी पड़ सकती थी।

मामला दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 16वें ओवर का है। केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर थे। अशोक शर्मा के ओवर की शुरुआत चौके से हुई। अगली गेंद वाइड रही। फिर राहुल ने एक रन लिया। अशोक शर्मा ने तीसरी गेंद बेहतरीन यॉर्कर की। स्टब्स ने डिफेंड किया और गेंद गेंदबाज के बाईं तरफ गई। अशोक के हाथ पर गेंद लगी पर वह उसे रोक नहीं पाए। दिल्ली कैपिटल्स के दोनों बल्लेबाजों ने एक रन ले लिया।

दिल्ली कैपिटल्स को ओवर थ्रो से मिले पांच रन

इस बीच कवर में तैनात शुभमन गिल गेंद की ओर दौड़े और उसे पकड़कर बल्लेबाजी छोर पर थ्रो किया। गेंद चौका चली गई। इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स को जहां एक रन भी नहीं मिलना चाहिए था वहां पांच रन मिले। गिल ने जब गेंद पकड़ा और थ्रो किया तब तक राहुल क्रीज में थे। ऐसे में गिल को थ्रो नहीं करना चाहिए था। अगर डेविड मिलर ने 2 गेंद पर 2 रन बना लिए होते तो गुजरात टाइटंस की हार की एक वजह गिल की यह गलती भी होती।

शुभमन गिल पर लगा 12 लाख का जुर्माना

गुजरात टाइटंस ने बुधवार 8 अप्रैल 2026 को आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराया, लेकिन स्लो ओवर रेट के कारण कप्तान शुभमन गिल पर 12 लाख का जुर्माना लगा। पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें।