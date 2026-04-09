इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में बुधवार (8 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर एक रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। डेविड मिलर और विप्रज निगम क्रीज पर थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली 4 गेंदों पर 11 रन दे दिए और एक विकेट झटका, लेकिन आखिरी दो गेंद पर दो रन नहीं बनाने दिए। इस तरह से उन्होंने डेविड मिलर से हिसाब चुकता किया।

आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा और डेविड मिलर दूसरी बार आखिरी ओवर में आमने-सामने थे। 2022 में क्वालिफायर-1 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला था। गुजरात को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। मिलर ने प्रसिद्ध को पहली तीन गेंदों पर लगातार छक्के जड़कर मैच खत्म कर दिया था। 4 साल बाद दोनों फिर आमने-सामने थे। मिलर जब स्ट्राइक पर आए तो दिल्ली को 3 गेंद पर 8 रन चाहिए थे।

प्रसिद्ध कृष्णा ने डेविड मिलर से बदला चुकता किया

डेविड मिलर ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा। दिल्ली को 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे। मिलर ने कुलदीप यादव को पांचवीं गेंद पर रन लेने से मना कर दिया। वह अगली गेंद पर शॉट नहीं लगा पाए। रन लेने के प्रयास में कुलदीप यादव रन आउट हो गए। दिल्ली ने वाइड के लिए रिव्यू लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से गुजरात टाइटंस को 1 रन से जीत मिल गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेविड मिलर से चार साल बाद बदला चुकता कर लिया।

दिल्ली-गुजरात आखिरी ओवर का रोमांच

दिल्ली कैपिटल्स ने 18 वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जीत के लिए 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने यहां से मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मोड़ दिया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर 1 रन से जीत दर्ज की। पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें।