इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में बुधवार (8 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के अनुभवी जोस बटलर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 192.59 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जड़ा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ही जूझ रहे बटलर ने तीन महीने बाद अर्धशतक जड़ा और पांच छक्के जड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टी20 में 600 छक्के पूरे किए। हालांकि, कुलदीप यादव ने उन्हें चौथी बार पवेलियन भेजकर बड़ी पारी खेलने से रोक दिया।

बटलर के 600 छक्के

जोस बटलर ने अरुण जेटली स्टेडियम में पांच छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 600 छक्के पूरे कर लिए। इस मैच से पहले उनके 595 छक्के थे। टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में कैरेबियाई खिलाड़ियों का दबदबा है। क्रिस गेल शीर्ष पर हैं। कीरोन पोलार्ड दूसरे, आंद्रे रसेल तीसरे और निकोलस पूरन चौथे नंबर पर हैं। बटलर पांचवें नंबर पर हैं।

बटलर ने खत्म किया 3 महीने का सूखा

जोस बटलर के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 काफी खराब रहा था। उन्होंने 11 के औसत से रन बनाए थे। इससे पहे उन्होंने 7 जनवरी को एसए 20 में अर्धशतक जड़ा था। बटलर ने इस साल 19 पारियों में केवल दो अर्धशतक लगाए हैं। बटलर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाऱ 24 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ 32 गेंद पर 60 रनों की साझेदारी की। बटलर ने 27 गेंद पर 52 रन बनाए।

बटलर को कुलदीप ने चौथी बार किया आउट

जोस बटलर को टी20 में कुलदीप यादव ने चौथी बार आउट किया। बटलर ने कुलदीप के खिलाफ 77 गेंद पर 25 के औसत और 129.87 के स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए हैं। कुलदीप ने उन्हें आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर आउट किया। पहली गेंद पर बटलर ने 1 रन बनाए थे। तीसरी गेंद पर बोल्ड हो गए।

वैभव 278 की स्ट्राइक रेट से रन बना यूसुफ-जडेजा की बराबरी पर आए

वैभव सूर्यवंशी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 13वें मैच में बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो जितनी देर क्रीज पर रहे इस टीम के गेंदबाजों के लिए खौफ बने रहे। इस मैच में वैभव का विकेट शार्दुल ठाकुर ने लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।