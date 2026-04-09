इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 14वें मैच ने रोमांच की हदें पार कर दीं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार (8 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर एक रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 210 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 8 विकेट पर 209 रन ही बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स को 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे। बाएं हाथ की उंगली में चोट के बावजूद बल्लेबाजी करने वाले डेविड मिलर ने लगभग दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी थी, लेकिन आखिरी दो गेंद पर दो रन बना सके।

दिल्ली कैपिटल्स ने 18 वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जीत के लिए 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर 13 गेंद पर 18 और विप्रज निगम 3 गें पर 3 रन बनाकर क्रीज पर थे। मोहम्मद सिराज 19वां ओवर करने आए। उन्होंने ओवर की शुरुआत वाइड से की। इसके बाद मिलर ने 3 गेंदों पर दो छक्के और चौका जड़ा। इसके पांचवीं गेंद पर उन्होंने फिर चौका जड़ा। सिराज के ओवर में 23 रन बने। डेविड मिलर 17 गेंद पर 35 और विप्रज निगम 5 गेंद पर 8 रन बनाकर क्रीज पर थे।

विप्रज निगम ने चौके से ओवर की शुरुआत की

दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। स्लो ओवर रेट के कारण गुजरात के केवल 4 फील्डर सर्कल से बाहर थे। प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर विप्रज निगम ने चौका जड़ा। अगली गेंद पर आउट हुए। कुलदीप यादव क्रीज पर आए और एक रन लिया। उन्होंने 7 गेंद पर 12 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स को 3 गेंद पर 8 रन चाहिए थे। मिलर ने चौथे गेंद पर छक्का जड़ा। दिल्ली को 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे।

दो गेंद पर दो रन नहीं बन पाए

मिलर और कुलदीप में लंबी बातचीत हुई। मिलर ने पांचवीं गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर पुल खेला। कुलदीप आधी पिच से वापस लौटे। प्रसिद्ध ने आखिरी गेंद शॉर्ट की। गेंद विकेट के पीछे जोस बटलर के पास गई। कुलदीप यादव रन आउट हुए। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने वाइड के लिए रिव्यू लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर एक रन से इस सीजन की पहली जीत दर्ज की।

वाशिंगटन सुंदर ने खत्म किया 68 मैच का सूखा

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पारी में 171.88 के स्ट्राइक रेट से 32 गेंद पर 55 रन बनाए। उन्होंने छह चौके और 2 छक्के लगाए। पूरी खबर पढ़ें।