दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल ने सोमवार (4 cR) को कहा कि लुंगी एनगिडी 25 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मैच में लगी सिर की चोट से उबरकर मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। कैच लेने की कोशिश में सिर के बल गिरने के बाद एनगिडी को एंबुलेंस से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका का यह तेज गेंदबाज दो मैच नहीं खेल पाया था।

मुनाफ ने मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले कहा, ‘सभी खिलाड़ी फिट हैं। लुंगी भी फिट हैं। उन्होंने दो मैच इसलिए नहीं खेले क्योंकि (सिर में चोट पर) छह दिन के आराम का नियम लागू होता है।’ एनगिडी की वापसी से गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलेगी। मिचेल स्टार्क भी टीम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सत्र के अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन किया।

स्टार्क की मौजूदगी से फर्क पड़ेगा

पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स 264 रनों का बचाव करने में नाकाम रही। पंजाब किंग्स ने लक्ष्य का पीछा करते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर जीत दर्ज की थी। मुनाफ ने कहा कि स्टार्क की मौजूदगी से निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। मुनाफ ने कहा, ‘पावरप्ले में विकेट लेने वाला गेंदबाज होने से पूरा परिदृश्य बदल जाता है। पावरप्ले में विकेट नहीं गिरने पर टीमें 220-230 रन तक बना लेती हैं।’

डेविड मिलर क्यों बैठे बाहर

भारत के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘जब मुख्य गेंदबाज क्रीज पर होता है और पावरप्ले में कुछ विकेट लेता है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम साझेदारी में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यह कमी दूर हो गई है।’ पिछले मैच में डेविड मिलर के प्लेइंग 11 से बाहर रहने पर मुनाफ ने कहा, ‘मैदान पर उतरने वाली टीम में सिर्फ चार विदेशी खिलाड़ी ही शामिल हो सकते हैं। साहिल चोटिल थे, इसलिए हमें एक सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी और हमने पथुम को एक और मौका देने का सोचा। हमें दो विदेशी तेज गेंदबाजों को खिलाना था। इसलिए पथुम और मिलर में से सिर्फ एक ही खेल सकता था। हमने पथुम को चुना क्योंकि टीम को सलामी बल्लेबाज की जरूरत थी।’

RCB को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी लौटा स्वदेश

आईपीएल 2026 के बीच डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम का एक धाकड़ बल्लेबाज चोट के कारण अपने देश लौट गया है। बीच सीजन यह टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। पहले 6 मैचों में इस बल्लेबाज ने 202 रन बनाए थे। पूरी खबर पढ़ें