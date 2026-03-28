IPL 2026 DC Team Analysis: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स खिताब का सूखा खत्म करने उतरेगी। फ्रेंचाइजी 2008 से ही लीग का हिस्सा है। वह दिल्ली डेयरडेविल्स से दिल्ली कैपिटल्स बन गई है, लेकिन वह अबतक खिताब नहीं जीत पाई है। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के 18 सीजन में केवल एक बार फाइनल खेल पाई है। 2020 में उसे मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था।

आईपीएल के 19वें सीजन में अक्षर पटेल की अगुआई में दिल्ली कैपिटल्स उम्मीद करेगी कि वह इस साल 18 साल का सूखा खत्म करे। अक्षर पिछले सीजन भी टीम के कप्तान थे। शुरुआत में टीम ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन बाद में प्रदर्शन इतना गिरा कि टीम प्लेऑफ तक में नहीं पहुंच पाई। दिल्ली कैपिटल्स के टीम मैनेजमेंट को अनावश्यक प्रयोग से बचना होगा। पिछले सीजन यही परेशानी का सबब रहा था।

दिल्ली कैपिटल्स की ताकत

दिल्ली कैपिटल्स की ताकत की बात करें तो बेन डकेट ने आईपीएल के इस सीजन से नाम वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी टीम के पास पृथ्वी शॉ, केएल राहुल और पथुम निसांका जैसे ओपनिंग बल्लेबाज के विकल्प हैं। मध्यक्रम में ट्रिस्टन स्टब्स,आशुतोष शर्मा और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी हैं। लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव और आकिब नबी जैसे गेंदबाज हैं। ऑलराउंडर अक्षर पटेल और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम और संतुलित दिखाई देती है।

दिल्ली कैपिटल्स की कमजोरी

कमजोरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की उपलब्धता पर संशय है। स्टार्क जैसे गेंदबाज का न होना किसी भी टीम के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन पहले 7 में केवल दो मैच हारी थी। इसके बाद भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। लगातार 4 मैच जीतने के बाद भी बदलाव के कारण संतुलित प्लेइंग 11 नहीं बन पाया। टीम मैनेजमेंट को इस गलती से बचना होगा।

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

पथुम निसांका, केएल राहुल, नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार।

इम्पैक्ट प्लेयर – अभिषेक पोरेल/ टी नटराजन

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, औकिब डार, नीतीश राणा, मिशेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगिसानी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव।

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