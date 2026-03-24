इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने जैक एडवर्ड्स की जगह बिग बैश लीग 2026 (BBL 2026) के प्लेयर ऑफ द मैच डेविड पेन को टीम में शामिल किया है है। एडवर्ड्स पैर की चोट की वजह से आईपीएल 2026 से बाहर हो गए थे। 35 साल के इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पेन का करियर प्रथम श्रेणी क्रिकेट छोड़ने के बाद से फिर से पटरी पर आ रहा है। वह काउंटी चैंपियनशिप में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शव किया है।

डेविड पेन ने अप्रैल 2011 में डेब्यू किया था, लेकिन वह सिर्फ एक वनडे ही खेल पाए। उनका करियर चोट से प्रभावित रहा। इसके कारण उन्होंने रेड-बॉल क्रिकेट छोड़ दिया और तब से देश और विदेश दोनों जगह टी20 सर्किट में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 233 टी20 खेले हैं और 21.16 के औसत और 8.03 के इकॉनमी रेट से 304 विकेट लिए हैं।

पेन डेजर्ट वाइपर्स का हिस्सा थे

डेविड पेन दो साल पहले वाइटैलिटी ब्लास्ट में सबसे ज्यादा विकेट (33) लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने अपनी टीम ग्लॉस्टरशायर को खिताब जिताया था। उन्होंने पावरप्ले में गेंदबाजी को अपनी ताकत बताया। पेन अपनी धीमी गेंद के लिए भी जाने जाते हैं। जनवरी 2026 में आईएलटी20 का खिताब जीतने वाली डेजर्ट वाइपर्स का हिस्सा थे।

कमिंस उलब्ध नहीं

इसके कुछ हफ्ते बाद पेन बीबीएल के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए 18 रन देकर 3 विकेट लिए। सनराइजर्स को नियमित कप्तान कप्तान पैट कमिंस के बगैर ही आईपीएल 2026 की शुरुआत में उतरना होगा। कमिंस लंबर स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबर रहे हैं। सनराइजर्स को सीजन का पहला मैच 28 मार्च को बेंगलुरु में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलना है।

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