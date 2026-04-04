इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दो हार के बाद ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। जहां एस बद्रीनाथ जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्वक्रिकेटरों ने खुले तौर पर उनकी रणनीति की आलोचना की है। वहीं दूसरे जानकारों का मानना ​​है कि संजू सैमसन की मौजूदगी से कप्तान के तौर पर गायकवाड़ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

पंजाब किंग्स के खिलाफ सीजन के अपने पहले घरेलू मैच में 209 रन बनाने के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ की मुश्किलें और बढ़ गईं। न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर और कमेंटेटर साइमन डल के मुताबिक सैमसन को दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इसका असर गायकवाड़ पर पड़ रहा है। डल ने यह बात इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के सवाल के जवाब में कही।

क्या ऋतुराज गायकवाड़ को संजू सैमसन से डर लग रहा है?

क्रिकबज पर बातचीत के दौरान वॉन ने पूछा था कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को संजू सैमसन से डर लग रहा है? डॉल ने कहा, ‘बेशक।’वॉन ने कहा कि यह तो तय है कि सैमसन की मौजूदगी में गायकवाड़ पर कुछ दबाव होगा, क्योंकि उनकी कप्तानी की शुरुआत खराब रही थी। हालांकि, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स टीम मैनेजमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है। गायकवाड़ ने 2024 से अब तक पांच बार की चैंपियन टीम का नेतृत्व करते हुए 21 में से 13 मैच गंवाए हैं।

माइकल वॉन क्या बोले

माइकल वॉन ने कहा, ‘तो यह एक और तरह का पहलू है जिसे आप देख रहे हैं। लीग के सबसे युवा कप्तानों में से एक गायकवाड़ ने अबतक बहुत साधारण काम किया है और आप कुछ इस तरह सोचते हैं, ‘हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम कप्तान हो। लेकिन वैसे, हम संजू को साइन कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा कप्तान है और वह एक कीपर भी है। अंदाजा लगाओ क्या? हमारे पास एक कीपर था जो लंबे समय तक कप्तान रहा और उसने बहुत अच्छा किया और हम उसका विकल्प देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कप्तानी करते रहें और उम्मीद करें कि इसका आप पर असर न पड़े।’

आखिरी पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत काफी खराब हुई है। राजस्थान रॉयल्स के बाद पंजाब किंग्स से भी उसे हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स दो मैच हारकर अंक तालिका में सबसे नीचे है। अंक तालिका देखने के लिए क्लिक करें।