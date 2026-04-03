CSK vs PBKS Cricket Match Playing 11 Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के सातवें मैच में शुक्रवार (3 मार्च) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। वह इस लय को बरकरार रखते हुए अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचना चाहेगी। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉय्लस से हार का सामना करना पड़ा था। वह अपना खाता खोलना चाहेगी।

चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोनों टीमें चोट से परेशान है। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस के चोटिल होने से चेन्नई सुपर किंग्स दिक्कत में है। वहीं पंजाब किंग्स के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर की चोट चिंता का विषय है। अय्यर को गुजरात टाइटंस के खइलाफ बल्लेबाजी के दौरान कलाई में चोट लगी थी। कूपर कोनोली का शॉट सीधे उनके हाथ पर लगा था। हालांकि, श्रेयस के खेलने की संभावना है।

ब्रेविस नहीं खेलेंगे

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग की बात करें तो डेवाल्ड ब्रेविस साइड इंजरी से उबर रहे हैं और उन्होंने लंबे नेट सेशन में सिर्फ थ्रो डाउन का सामना किया और बॉल को केवल डिफेंड किया। ऐसा लगता नहीं है कि वह पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते दिखेंगे। ब्रेविस के न होने से चेन्नई सुपर किंग्स मध्यक्रम कमजोर दिखाई देता है और टीम हार के बाद भी शायद ही प्लेइंग 11 में बदाल करे।

चेन्नई सुपर किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर समेत)

संजू सैमसन (विकेटकीपर),ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैट शॉर्ट, शिवम दुबे, सरफराज खान/प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, खलील अहमद।

चोट के बाद भी खेल सकते हैं श्रेयस

पंजाब किंग्स के सहायक कोच ब्राड हैडिन ने मैच से एक दिन पहले संवाददाता सम्मेलन में बताया कि श्रेयस अय्यर कलाई टूटी नहीं है, लेकिन सूजन है। ऐसे में श्रेयस इस मैच में खेलते दिख सकते हैं। बीते मैच में कूपर कोनोली ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पंजाब किंग्स की टीम चाहेगी कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह भी अच्छा प्रदर्शन करें।

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर समेत)

प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

स्ट्राइक रेट के सवाल भड़के अजिंक्य रहाणे

आईपीएल 2026 के छठे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। इसके बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे से उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल। इसे लेकर रहाणे भड़क गए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें खेलते नहीं देखना चाहते। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।