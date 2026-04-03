इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार मैदान पर बगैर महेंद्र सिंह धोनी या सुरेश रैना के उतरी थी। वह शुक्रवार (3 अप्रैल) को पहली बार धोनी या रैना के बगैर चेपक स्टेडियम में खेलेगी। पंजाब किंग्स (PBKS) से उसका मैच है। रैना पहले ही संन्यास ले चुके हैं जबकि धोनी चोट से जूझ रहे हैं। धोनी के बगैर यह तीसरा मौका होगा जब चेन्नई सुपर किंग्स चेपक में मैच खेलेगी।

महेंद्र सिंह धोनी के बगैर चेपक में जिन दो मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स खेली है उसमें सुरेश रैना ने कप्तानी की है। इसमें से एक मैच तो पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) के खिलाफ ही था। वह मैच टाई रहा था। सुपर ओवर में पंजाब को जीत मिली थी। इसके बाद 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स बगैर धोनी के मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेली। इस मैच में भी सुरेश रैना ने कप्तानी की थी। मुंबई इंडियंस ने इस मैच को 46 रन से जीत मिली थी।

चेन्नई सुपर किंग्स — धोनी के बिना चेपक में IPL इतिहास के तीन ऐतिहासिक पल 1 बनाम पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) कप्तान: सुरेश रैना • वेन्यू: चेपक स्टेडियम मैच का नतीजा टाई सुपर ओवर पंजाब की जीत CSK का हाल हार 2 बनाम मुंबई इंडियंस — 2019 कप्तान: सुरेश रैना • वेन्यू: चेपक स्टेडियम मैच का नतीजा हार — 46 रन से विजेता मुंबई इंडियंस CSK का हाल हार 3 बनाम पंजाब किंग्स — IPL 2026 वेन्यू: चेपक स्टेडियम • पहली बार रैना भी नहीं ऐतिहासिक मौका न धोनी, न रैना — पहली बार एकसाथ धोनी की स्थिति चोट के कारण बाहर कुल ऐसे मैच (चेपक) 3 जीत 0 रैना की कप्तानी (पहले 2 में) 2 सुरेश रैना 2021 में संन्यास ले चुके हैं

महेंद्र सिंह धोनी चोटिल

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले जानकारी दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी को पिंडली में चोट लगी है। इसके कारण वह दो हफ्ते तक मैदान से दूर रह सकते हैं। आईपीएल 2026 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने बुरी तरह से हराया। यह मैच पूरी तरह से एकतरफा रहा। चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन पर आउट हो गई थी। राजस्थान ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। पूरी खबर पढ़ें।