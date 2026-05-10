इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में रविवार (10 मई) को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एकसाथ महेंद्र सिंह धोनी का बराबरी कर ली। धोनी के साथ संयुक्त रूप से आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में 278 मैच खेले हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के भी 278-278 मैच हो गए हैं। खास बात यह है कि विराट कोहली ने एक ही फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया है।

आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने 265 मैच खेले हैं। दिनेश कार्तिक ने 257 मैच खेले हैं। हालांकि, वह संन्यास ले चुके हैं। 12 खिलाड़ियों ने आईपीएल में 200 से ज्यादा मैच खेले हैं। पांच खिलाड़ियों ने 250 से ज्यादा मैच खेले हैं। नीचे पूरा लिस्ट देख सकते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग | रिकॉर्ड
IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी
2008 से अब तक — बल्लेबाज़, गेंदबाज़ और हरफनमौला
278
IPL में सर्वाधिक मैच
एमएस धोनी (CSK/RPS) — 2008–2025
1
एमएस धोनी
CSK/RPS • विकेटकीपर-बल्लेबाज़ • 2008–2025
278
मैच
2
विराट कोहली
RCB • बल्लेबाज़ • 2008–2026
278
मैच
2
रोहित शर्मा
DCH/MI • बल्लेबाज़ • 2008–2026
278
मैच
4
रविंद्र जडेजा
CSK/GL/Kochi/RR • हरफनमौला • 2008–2026
265
मैच
5
दिनेश कार्तिक
DC/GL/KKR/KXIP/MI/RCB • 2008–2024
257
मैच
6
शिखर धवन
DC/DCH/MI/PBKS/SRH • 2008–2024
222
मैच
7
रवीचंद्रन अश्विन
CSK/DC/KXIP/RPS/RR • गेंदबाज़ • 2009–2025
221
मैच
8
अजिंक्य रहाणे
CSK/DC/KKR/MI/RPS/RR • 2008–2026
208
मैच
9
सुरेश रैना
CSK/GL • बल्लेबाज़ • 2008–2021
205
मैच
9
रॉबिन उथप्पा
CSK/KKR/MI/PWI/RCB/RR • 2008–2022
205
मैच
11
अंबाती रायडू
CSK/MI • बल्लेबाज़ • 2010–2023
204
मैच
12
भुवनेश्वर कुमार
PWI/RCB/SRH • गेंदबाज़ • 2011–2026
200
मैच
278
सर्वाधिक मैच
(धोनी)
9040
सर्वाधिक रन
(कोहली)
215
सर्वाधिक विकेट
(भुवनेश्वर)
187
अश्विन के विकेट
(221 मैच)
खिलाड़ी Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5W Ct St
एमएस धोनी 278543984*38.300 0015847
विराट कोहली 2789040113*39.828 42/2592.0001220
रोहित शर्मा 2787267109*30.152 154/630.2001020
रविंद्र जडेजा 265345077*28.510 1785/1630.2911100
दिनेश कार्तिक 257484297*26.310 0014537
शिखर धवन 2226769106*35.252 41/716.500990
रवीचंद्रन अश्विन 2218335013.010 1874/3430.220520
अजिंक्य रहाणे 2085250105*30.172 11/55.000800
सुरेश रैना 2055528100*32.511 252/044.7201090
रॉबिन उथप्पा 20549528827.510 009232
अंबाती रायडू 2044348100*28.231 00642
भुवनेश्वर कुमार 200347279.130 2155/1926.552390
शीर्ष तीन
धोनी, कोहली, रोहित — IPL के तीन स्तंभ
एमएस धोनी (278), विराट कोहली (278) और रोहित शर्मा (278) — तीनों ने IPL की शुरुआत 2008 से की। कोहली और रोहित ने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
मैचों की तुलना (टॉप 6)
एमएस धोनी
278
विराट कोहली
278
रोहित शर्मा
278
रविंद्र जडेजा
265
दिनेश कार्तिक
257
शिखर धवन
222
सबसे लंबा करियर
भुवनेश्वर कुमार ने 2011 से 2026 तक — यानी 15 सीज़न में 200 मैच खेले। इस सूची में वे अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2011 के बाद आए और फिर भी 200 का आंकड़ा छुआ।
हरफनमौला जडेजा
रविंद्र जडेजा एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200+ मैचों में बल्लेबाज़ी (3450 रन) और गेंदबाज़ी (178 विकेट) दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका 5/16 IPL में एक हरफनमौले का श्रेष्ठ प्रदर्शन है।
धोनी — 205 कैच + स्टंपिंग
एमएस धोनी ने 278 मैचों में 158 कैच और 47 स्टंपिंग — कुल 205 dismissals। IPL इतिहास के सबसे सफल विकेटकीपर। कार्तिक (182 dismissals) दूसरे नंबर पर हैं।
भुवनेश्वर — 200 मैच, 215 विकेट
भुवनेश्वर कुमार इस पूरी सूची में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं — 215 विकेट और 2 बार 5 विकेट। अश्विन (187 विकेट, 221 मैच) दूसरे नंबर पर हैं।
स्रोत: ESPNcricinfo
Jansatta InfoGenIE

कोहली के पास इतिहास रचने का मौका

विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 34 पारी खेली हैं और उनके खिलाफ उनका औसत 32.40 है, जबकि स्ट्राइक रेट 128 का है। कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 अर्धशतक लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें