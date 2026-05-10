इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में रविवार (10 मई) को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एकसाथ महेंद्र सिंह धोनी का बराबरी कर ली। धोनी के साथ संयुक्त रूप से आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में 278 मैच खेले हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के भी 278-278 मैच हो गए हैं। खास बात यह है कि विराट कोहली ने एक ही फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया है।
आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने 265 मैच खेले हैं। दिनेश कार्तिक ने 257 मैच खेले हैं। हालांकि, वह संन्यास ले चुके हैं। 12 खिलाड़ियों ने आईपीएल में 200 से ज्यादा मैच खेले हैं। पांच खिलाड़ियों ने 250 से ज्यादा मैच खेले हैं। नीचे पूरा लिस्ट देख सकते हैं।
(धोनी)
(कोहली)
(भुवनेश्वर)
(221 मैच)
|खिलाड़ी
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|100
|Wkts
|BBI
|Ave
|5W
|Ct
|St
|एमएस धोनी
|278
|5439
|84*
|38.30
|0
|0
|—
|—
|0
|158
|47
|विराट कोहली
|278
|9040
|113*
|39.82
|8
|4
|2/25
|92.00
|0
|122
|0
|रोहित शर्मा
|278
|7267
|109*
|30.15
|2
|15
|4/6
|30.20
|0
|102
|0
|रविंद्र जडेजा
|265
|3450
|77*
|28.51
|0
|178
|5/16
|30.29
|1
|110
|0
|दिनेश कार्तिक
|257
|4842
|97*
|26.31
|0
|0
|—
|—
|0
|145
|37
|शिखर धवन
|222
|6769
|106*
|35.25
|2
|4
|1/7
|16.50
|0
|99
|0
|रवीचंद्रन अश्विन
|221
|833
|50
|13.01
|0
|187
|4/34
|30.22
|0
|52
|0
|अजिंक्य रहाणे
|208
|5250
|105*
|30.17
|2
|1
|1/5
|5.00
|0
|80
|0
|सुरेश रैना
|205
|5528
|100*
|32.51
|1
|25
|2/0
|44.72
|0
|109
|0
|रॉबिन उथप्पा
|205
|4952
|88
|27.51
|0
|0
|—
|—
|0
|92
|32
|अंबाती रायडू
|204
|4348
|100*
|28.23
|1
|0
|—
|—
|0
|64
|2
|भुवनेश्वर कुमार
|200
|347
|27
|9.13
|0
|215
|5/19
|26.55
|2
|39
|0
कोहली के पास इतिहास रचने का मौका
विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 34 पारी खेली हैं और उनके खिलाफ उनका औसत 32.40 है, जबकि स्ट्राइक रेट 128 का है। कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 अर्धशतक लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।