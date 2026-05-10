इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में रविवार (10 मई) को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एकसाथ महेंद्र सिंह धोनी का बराबरी कर ली। धोनी के साथ संयुक्त रूप से आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में 278 मैच खेले हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के भी 278-278 मैच हो गए हैं। खास बात यह है कि विराट कोहली ने एक ही फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया है।

आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने 265 मैच खेले हैं। दिनेश कार्तिक ने 257 मैच खेले हैं। हालांकि, वह संन्यास ले चुके हैं। 12 खिलाड़ियों ने आईपीएल में 200 से ज्यादा मैच खेले हैं। पांच खिलाड़ियों ने 250 से ज्यादा मैच खेले हैं। नीचे पूरा लिस्ट देख सकते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग | रिकॉर्ड IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी 2008 से अब तक — बल्लेबाज़, गेंदबाज़ और हरफनमौला रैंकिंग पूरे आंकड़े विश्लेषण 278 IPL में सर्वाधिक मैच एमएस धोनी (CSK/RPS) — 2008–2025 1 एमएस धोनी CSK/RPS • विकेटकीपर-बल्लेबाज़ • 2008–2025 278 मैच 2 विराट कोहली RCB • बल्लेबाज़ • 2008–2026 278 मैच 2 रोहित शर्मा DCH/MI • बल्लेबाज़ • 2008–2026 278 मैच 4 रविंद्र जडेजा CSK/GL/Kochi/RR • हरफनमौला • 2008–2026 265 मैच 5 दिनेश कार्तिक DC/GL/KKR/KXIP/MI/RCB • 2008–2024 257 मैच 6 शिखर धवन DC/DCH/MI/PBKS/SRH • 2008–2024 222 मैच 7 रवीचंद्रन अश्विन CSK/DC/KXIP/RPS/RR • गेंदबाज़ • 2009–2025 221 मैच 8 अजिंक्य रहाणे CSK/DC/KKR/MI/RPS/RR • 2008–2026 208 मैच 9 सुरेश रैना CSK/GL • बल्लेबाज़ • 2008–2021 205 मैच 9 रॉबिन उथप्पा CSK/KKR/MI/PWI/RCB/RR • 2008–2022 205 मैच 11 अंबाती रायडू CSK/MI • बल्लेबाज़ • 2010–2023 204 मैच 12 भुवनेश्वर कुमार PWI/RCB/SRH • गेंदबाज़ • 2011–2026 200 मैच 278 सर्वाधिक मैच

(धोनी) 9040 सर्वाधिक रन

(कोहली) 215 सर्वाधिक विकेट

(भुवनेश्वर) 187 अश्विन के विकेट

(221 मैच) खिलाड़ी Mat Runs HS Ave 100 Wkts BBI Ave 5W Ct St एमएस धोनी 278 5439 84* 38.30 0 0 — — 0 158 47 विराट कोहली 278 9040 113* 39.82 8 4 2/25 92.00 0 122 0 रोहित शर्मा 278 7267 109* 30.15 2 15 4/6 30.20 0 102 0 रविंद्र जडेजा 265 3450 77* 28.51 0 178 5/16 30.29 1 110 0 दिनेश कार्तिक 257 4842 97* 26.31 0 0 — — 0 145 37 शिखर धवन 222 6769 106* 35.25 2 4 1/7 16.50 0 99 0 रवीचंद्रन अश्विन 221 833 50 13.01 0 187 4/34 30.22 0 52 0 अजिंक्य रहाणे 208 5250 105* 30.17 2 1 1/5 5.00 0 80 0 सुरेश रैना 205 5528 100* 32.51 1 25 2/0 44.72 0 109 0 रॉबिन उथप्पा 205 4952 88 27.51 0 0 — — 0 92 32 अंबाती रायडू 204 4348 100* 28.23 1 0 — — 0 64 2 भुवनेश्वर कुमार 200 347 27 9.13 0 215 5/19 26.55 2 39 0 शीर्ष तीन धोनी, कोहली, रोहित — IPL के तीन स्तंभ एमएस धोनी (278), विराट कोहली (278) और रोहित शर्मा (278) — तीनों ने IPL की शुरुआत 2008 से की। कोहली और रोहित ने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मैचों की तुलना (टॉप 6) एमएस धोनी 278 विराट कोहली 278 रोहित शर्मा 278 रविंद्र जडेजा 265 दिनेश कार्तिक 257 शिखर धवन 222 सबसे लंबा करियर भुवनेश्वर कुमार ने 2011 से 2026 तक — यानी 15 सीज़न में 200 मैच खेले। इस सूची में वे अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2011 के बाद आए और फिर भी 200 का आंकड़ा छुआ। हरफनमौला जडेजा रविंद्र जडेजा एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200+ मैचों में बल्लेबाज़ी (3450 रन) और गेंदबाज़ी (178 विकेट) दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका 5/16 IPL में एक हरफनमौले का श्रेष्ठ प्रदर्शन है। धोनी — 205 कैच + स्टंपिंग एमएस धोनी ने 278 मैचों में 158 कैच और 47 स्टंपिंग — कुल 205 dismissals। IPL इतिहास के सबसे सफल विकेटकीपर। कार्तिक (182 dismissals) दूसरे नंबर पर हैं। भुवनेश्वर — 200 मैच, 215 विकेट भुवनेश्वर कुमार इस पूरी सूची में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं — 215 विकेट और 2 बार 5 विकेट। अश्विन (187 विकेट, 221 मैच) दूसरे नंबर पर हैं। स्रोत: ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

कोहली के पास इतिहास रचने का मौका

विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 34 पारी खेली हैं और उनके खिलाफ उनका औसत 32.40 है, जबकि स्ट्राइक रेट 128 का है। कोहली ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 अर्धशतक लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।