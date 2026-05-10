IPL 2026 CSK vs LSG 53rd Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में रविवार (10 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैच में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं। वह अंक तालिका में छठे नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के 10 मैच में 6 अंक हैं। यहां हेड टू हेड, स्क्वाड, प्लेइंग 11 और लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी दी गई है।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड
कुल मैच- 5
चेन्नई सुपर किंग्स -2
लखनऊ सुपर किंग्स- 3
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह।
लखनऊ सुपर जायंट्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
मिशेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम/जोश इंग्लिस, ऋषभ पंत (विकेट कीपर/कप्तान), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव/मोहसिन खान।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स पिच और मौसम रिपोर्ट
चेन्नई में बारिश का मौसम है। दोनों टीमों को इसके कारण अभ्यास सत्र रद्द करना पड़ा। मैच के दौरान भी बारिश की संभावना है। लाल मिट्टी वाली पिच का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसपर चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस सीजन की पहली जीत मिली थी। यह पिच काफी देर तक कवर्स के नीचे रही और इससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील होसैन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, एमएस धोनी, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, शिवम दुबे, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, जकारी फाउलकेस, प्रशांत वीर।
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड
मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नोर्त्जे, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बडोनी, अब्दुल समद, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का टॉस कब होगा?
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच कब से खेला जाएगा?
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच भारतीय समयानुसार शाम 3.30 बजे से खेला जाएगा।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
