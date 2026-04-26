इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में रविवार (26 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला। सैमसन सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने पहला चौका लगाते ही आईपीएल में 5000 रन पूरे कर लिए और सुरेश रैना, केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा।

संजू सैमसन ने 3555 गेंदों पर आईपीएल में 5000 रन पूरे किए। वह सबसे कम गेंद पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। रैना ने 3620, राहुल ने 3688 और धोनी ने 3691 गेंद खेलने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। आईपीएल में सबसे कम गेंद पर 5000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है। उन्होंने 3288 गेंद पर पर यह उपलब्धि हासिल की थी। डेविड वॉर्नर ने 3554 गेंद पर यह उपलब्धि हासिल की थी।

IPL बल्लेबाजी रिकॉर्ड 5000 रन — सबसे कम गेंदों में * सक्रिय खिलाड़ी कुल खिलाड़ी 6 सबसे तेज़ 3288 गेंद सक्रिय रिकॉर्ड 3555 गेंद औसत गेंदें 3566 चार्ट तालिका सभी सक्रिय खिलाड़ी पूर्व खिलाड़ी 1 एबी डिविलियर्स पूर्व 3288 2 डेविड वॉर्नर पूर्व 3554 3 संजू सैमसन * सक्रिय 3555 4 सुरेश रैना पूर्व 3620 5 केएल राहुल * सक्रिय 3688 6 एमएस धोनी पूर्व 3691 # बल्लेबाज गेंदें स्थिति 1 एबी डिविलियर्स 3288 पूर्व खिलाड़ी 2 डेविड वॉर्नर 3554 पूर्व खिलाड़ी 3 संजू सैमसन * 3555 सक्रिय खिलाड़ी 4 सुरेश रैना 3620 पूर्व खिलाड़ी 5 केएल राहुल * 3688 सक्रिय खिलाड़ी 6 एमएस धोनी 3691 पूर्व खिलाड़ी स्रोत: क्रिकबज Jansatta InfoGenIE

संजू सैमसन लय में नहीं दिखे

पिछले मैच में शतक जड़ने वाले संजू सैमसन शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ लय में नहीं दिख रहे थे। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में उन्हें काफी परेशान किया। उन्होंने आखिरी गेंद पर 1 रन से खाता खोला। उन्होंने दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा को दूसरी और पांचवीं गेंद पर चौका जड़ा। हालांकि, रबाडा ने चौथे ओवर में तीसरी गेंद पर उन्हें पवेलियन भेज दिया। जोस बटलर ने विकेट के पीछे उनका कैच लपका। सैमसन ने 15 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 11 रन बनाए।

IPL में सबसे कम गेंदों पर 5000 रन बनाने वाले टॉप-7 भारतीय बैटर

संजू सैमसन ने गुजरात के खिलाफ निराश किया, लेकिन अपनी 11 रन की पारी के दौरान उन्होंने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले 10वें बैटर बने। पूरी खबर पढ़ें।