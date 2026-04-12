इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शनिवार (12 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी नितीश राणा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगा। खराब प्रदर्शन के बाद राणा को दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था। वह इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प के हिस्सा थे। उन पर अंपायर के साथ अभद्र व्यवहार के कारण कार्रवाई हुई। ऋतुराज पर स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगा।

आईपीएल ने नितीश राणा पर जुर्माना लगाते हुए बताया, ‘दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज नितीश राणा पर आईपीएल के प्लेयर्स कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और 1 डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। राणा को आईपीएस के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.3 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो ‘मैच के दौरान अभद्र भाषा’ से जुड़ा है। यह घटना 19वें ओवर में हुई जब राणा की चौथे अंपायर से लंबी बहस हुई। राणा ने गलती मान ली और मैच रेफरी की सजा स्वीकार ली।’

ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना

आईपीएल ने ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाते हुए कहा, ‘चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उनकी टीम ने चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मैच नंबर 18 के दौरान धीमी ओवर-रेट से गेंदाबजी की। यह आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत इस सीजन में उनकी टीम का पहला उल्लंघन था। गायकवाड़ पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।’

CSK-दिल्ली मैच के बाद अंक-तालिका

आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अंकतालिका में अपना खाता खोला। वहीं ऑरेंज कैप लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी अभी भी टॉप पर बने रहे। गेंदबाजों की लिस्ट में अंशुल कम्बोज अब बिश्नोई के लिए खतरा बने। पूरी खबर पढ़ें।