आईपीएल 2026 के बीच सीजन ही चेन्नई सुपर किंग्स के दो मैचों का कार्यक्रम बदल गया है। आईपीएल द्वारा सोमवार 13 अप्रैल 2026 को इसकी जानकारी देते हुए रिलीज जारी की गई है। इसके मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले दोनों मैचों के वेन्यू बदल दिए गए हैं। दरअसल दोनों टीमों के बीच होने वाले इस सीजन दोनों मैचों के वेन्यू में अदला-बदली हुई है।

कौन से दो मैचों का बदला कार्यक्रम?

26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला दोपहर का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना था। अब इस मैच का वेन्यू अहमदाबाद से बदलते हुए चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह मुकाबला अब चेन्नई में दोपहर 3.30 बजे (IST) से खेला जाएगा।

वहीं इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सीजन के दूसरे मुकाबले में भी बदलाव हुआ है। यह मैच 21 मई 2026 को होना है और यह शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। पहले यह मुकाबला चेन्नई में होना था, लेकिन अब इसका वेन्यू बदलते हुए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है।

बीच सीजन क्यों बदले गए वेन्यू

अगर इस बदलाव के कारण की बात करें तो यह चुनाव के कारण किए गए हैं। आईपीएल ने अपनी रिलीज में बताया कि अहमदाबाद में 26 अप्रैल को निकाय चुनाव होने हैं। वहीं गुजरात के अन्य क्षेत्रों में भी अलग-अलग चुनाव होंगे। इसी कारण अहमदाबाद के इस दिन वाले मैच को चेन्नई शिफ्ट किया गया और 21 मई वाला मैच चेन्नई से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ।

इन दो बदलाव के बाद IPL 2026 का अपडेट शेड्यूल

IPL 2026: पूरा शेड्यूल एक नज़र में
कुल मैच
70
पहला मैच
28 मार्च
आखिरी मैच
24 मई
कुल दिन
58
टीम:
# तारीख दिन समय घरेलू टीम विपक्षी टीम स्थान
128 मार्चशनिवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुसनराइजर्स हैदराबादबेंगलुरु
229 मार्चरविवार7:30 PMमुंबई इंडियंसकोलकाता नाइट राइडर्समुंबई
330 मार्चसोमवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सचेन्नई सुपर किंग्सगुवाहाटी
431 मार्चमंगलवार7:30 PMपंजाब किंग्सगुजरात टाइटंसन्यू चंडीगढ़
51 अप्रैलबुधवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सदिल्ली कैपिटल्सलखनऊ
62 अप्रैलगुरुवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादकोलकाता
73 अप्रैलशुक्रवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सपंजाब किंग्सचेन्नई
84 अप्रैलशनिवार3:30 PMदिल्ली कैपिटल्समुंबई इंडियंसदिल्ली
94 अप्रैलशनिवार7:30 PMगुजरात टाइटंसराजस्थान रॉयल्सअहमदाबाद
105 अप्रैलरविवार3:30 PMसनराइजर्स हैदराबादलखनऊ सुपर जायंट्सहैदराबाद
115 अप्रैलरविवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुचेन्नई सुपर किंग्सबेंगलुरु
126 अप्रैलसोमवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सपंजाब किंग्सकोलकाता
137 अप्रैलमंगलवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्समुंबई इंडियंसगुवाहाटी
148 अप्रैलबुधवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सगुजरात टाइटंसदिल्ली
159 अप्रैलगुरुवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सलखनऊ सुपर जायंट्सकोलकाता
1610 अप्रैलशुक्रवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुवाहाटी
1711 अप्रैलशनिवार3:30 PMपंजाब किंग्ससनराइजर्स हैदराबादन्यू चंडीगढ़
1811 अप्रैलशनिवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सदिल्ली कैपिटल्सचेन्नई
1912 अप्रैलरविवार3:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सगुजरात टाइटंसलखनऊ
2012 अप्रैलरविवार7:30 PMमुंबई इंडियंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई
2113 अप्रैलसोमवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादराजस्थान रॉयल्सहैदराबाद
2214 अप्रैलमंगलवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सकोलकाता नाइट राइडर्सचेन्नई
2315 अप्रैलबुधवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुलखनऊ सुपर जायंट्सबेंगलुरु
2416 अप्रैलगुरुवार7:30 PMमुंबई इंडियंसपंजाब किंग्समुंबई
2517 अप्रैलशुक्रवार7:30 PMगुजरात टाइटंसकोलकाता नाइट राइडर्सअहमदाबाद
2618 अप्रैलशनिवार3:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदिल्ली कैपिटल्सबेंगलुरु
2718 अप्रैलशनिवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादचेन्नई सुपर किंग्सहैदराबाद
2819 अप्रैलरविवार3:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सराजस्थान रॉयल्सकोलकाता
2919 अप्रैलरविवार7:30 PMपंजाब किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सन्यू चंडीगढ़
3020 अप्रैलसोमवार7:30 PMगुजरात टाइटंसमुंबई इंडियंसअहमदाबाद
3121 अप्रैलमंगलवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबाददिल्ली कैपिटल्सहैदराबाद
3222 अप्रैलबुधवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सराजस्थान रॉयल्सलखनऊ
3323 अप्रैलगुरुवार7:30 PMमुंबई इंडियंसचेन्नई सुपर किंग्समुंबई
3424 अप्रैलशुक्रवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुगुजरात टाइटंसबेंगलुरु
3525 अप्रैलशनिवार3:30 PMदिल्ली कैपिटल्सपंजाब किंग्सदिल्ली
3625 अप्रैलशनिवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्ससनराइजर्स हैदराबादजयपुर
3726 अप्रैलरविवार3:30 PMगुजरात टाइटंसचेन्नई सुपर किंग्सचेन्नई
3826 अप्रैलरविवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सकोलकाता नाइट राइडर्सलखनऊ
3927 अप्रैलसोमवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुदिल्ली
4028 अप्रैलमंगलवार7:30 PMपंजाब किंग्सराजस्थान रॉयल्सन्यू चंडीगढ़
4129 अप्रैलबुधवार7:30 PMमुंबई इंडियंससनराइजर्स हैदराबादमुंबई
4230 अप्रैलगुरुवार7:30 PMगुजरात टाइटंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुअहमदाबाद
431 मईशुक्रवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सदिल्ली कैपिटल्सजयपुर
442 मईशनिवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्समुंबई इंडियंसचेन्नई
453 मईरविवार3:30 PMसनराइजर्स हैदराबादकोलकाता नाइट राइडर्सहैदराबाद
463 मईरविवार7:30 PMगुजरात टाइटंसपंजाब किंग्सअहमदाबाद
474 मईसोमवार7:30 PMमुंबई इंडियंसलखनऊ सुपर जायंट्समुंबई
485 मईमंगलवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सचेन्नई सुपर किंग्सदिल्ली
496 मईबुधवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादपंजाब किंग्सहैदराबाद
507 मईगुरुवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुलखनऊ
518 मईशुक्रवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सकोलकाता नाइट राइडर्सदिल्ली
529 मईशनिवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सगुजरात टाइटंसजयपुर
5310 मईरविवार3:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सचेन्नई
5410 मईरविवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंसरायपुर
5511 मईसोमवार7:30 PMपंजाब किंग्सदिल्ली कैपिटल्सधर्मशाला
5612 मईमंगलवार7:30 PMगुजरात टाइटंससनराइजर्स हैदराबादअहमदाबाद
5713 मईबुधवार7:30 PMरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुकोलकाता नाइट राइडर्सरायपुर
5814 मईगुरुवार7:30 PMपंजाब किंग्समुंबई इंडियंसधर्मशाला
5915 मईशुक्रवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सचेन्नई सुपर किंग्सलखनऊ
6016 मईशनिवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सगुजरात टाइटंसकोलकाता
6117 मईरविवार3:30 PMपंजाब किंग्सरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुधर्मशाला
6217 मईरविवार7:30 PMदिल्ली कैपिटल्सराजस्थान रॉयल्सदिल्ली
6318 मईसोमवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्ससनराइजर्स हैदराबादचेन्नई
6419 मईमंगलवार7:30 PMराजस्थान रॉयल्सलखनऊ सुपर जायंट्सजयपुर
6520 मईबुधवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्समुंबई इंडियंसकोलकाता
6621 मईगुरुवार7:30 PMचेन्नई सुपर किंग्सगुजरात टाइटंसअहमदाबाद
6722 मईशुक्रवार7:30 PMसनराइजर्स हैदराबादरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुहैदराबाद
6823 मईशनिवार7:30 PMलखनऊ सुपर जायंट्सपंजाब किंग्सलखनऊ
6924 मईरविवार3:30 PMमुंबई इंडियंसराजस्थान रॉयल्समुंबई
7024 मईरविवार7:30 PMकोलकाता नाइट राइडर्सदिल्ली कैपिटल्सकोलकाता
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स्रोत: आईपीएल आधिकारिक शेड्यूल 2026 · सभी समय IST में · 31 मार्च 2026 तक अपडेट
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