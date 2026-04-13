आईपीएल 2026 के बीच सीजन ही चेन्नई सुपर किंग्स के दो मैचों का कार्यक्रम बदल गया है। आईपीएल द्वारा सोमवार 13 अप्रैल 2026 को इसकी जानकारी देते हुए रिलीज जारी की गई है। इसके मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले दोनों मैचों के वेन्यू बदल दिए गए हैं। दरअसल दोनों टीमों के बीच होने वाले इस सीजन दोनों मैचों के वेन्यू में अदला-बदली हुई है।
कौन से दो मैचों का बदला कार्यक्रम?
26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला दोपहर का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना था। अब इस मैच का वेन्यू अहमदाबाद से बदलते हुए चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह मुकाबला अब चेन्नई में दोपहर 3.30 बजे (IST) से खेला जाएगा।
वहीं इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सीजन के दूसरे मुकाबले में भी बदलाव हुआ है। यह मैच 21 मई 2026 को होना है और यह शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। पहले यह मुकाबला चेन्नई में होना था, लेकिन अब इसका वेन्यू बदलते हुए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है।
बीच सीजन क्यों बदले गए वेन्यू
अगर इस बदलाव के कारण की बात करें तो यह चुनाव के कारण किए गए हैं। आईपीएल ने अपनी रिलीज में बताया कि अहमदाबाद में 26 अप्रैल को निकाय चुनाव होने हैं। वहीं गुजरात के अन्य क्षेत्रों में भी अलग-अलग चुनाव होंगे। इसी कारण अहमदाबाद के इस दिन वाले मैच को चेन्नई शिफ्ट किया गया और 21 मई वाला मैच चेन्नई से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ।
इन दो बदलाव के बाद IPL 2026 का अपडेट शेड्यूल
|#
|तारीख
|दिन
|समय
|घरेलू टीम
|विपक्षी टीम
|स्थान
|1
|28 मार्च
|शनिवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|2
|29 मार्च
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई
|3
|30 मार्च
|सोमवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुवाहाटी
|4
|31 मार्च
|मंगलवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|न्यू चंडीगढ़
|5
|1 अप्रैल
|बुधवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|6
|2 अप्रैल
|गुरुवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|7
|3 अप्रैल
|शुक्रवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|पंजाब किंग्स
|चेन्नई
|8
|4 अप्रैल
|शनिवार
|3:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|9
|4 अप्रैल
|शनिवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|राजस्थान रॉयल्स
|अहमदाबाद
|10
|5 अप्रैल
|रविवार
|3:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|11
|5 अप्रैल
|रविवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|12
|6 अप्रैल
|सोमवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|पंजाब किंग्स
|कोलकाता
|13
|7 अप्रैल
|मंगलवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|गुवाहाटी
|14
|8 अप्रैल
|बुधवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|गुजरात टाइटंस
|दिल्ली
|15
|9 अप्रैल
|गुरुवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता
|16
|10 अप्रैल
|शुक्रवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुवाहाटी
|17
|11 अप्रैल
|शनिवार
|3:30 PM
|पंजाब किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|न्यू चंडीगढ़
|18
|11 अप्रैल
|शनिवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|19
|12 अप्रैल
|रविवार
|3:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|गुजरात टाइटंस
|लखनऊ
|20
|12 अप्रैल
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई
|21
|13 अप्रैल
|सोमवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|हैदराबाद
|22
|14 अप्रैल
|मंगलवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई
|23
|15 अप्रैल
|बुधवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|बेंगलुरु
|24
|16 अप्रैल
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|पंजाब किंग्स
|मुंबई
|25
|17 अप्रैल
|शुक्रवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अहमदाबाद
|26
|18 अप्रैल
|शनिवार
|3:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली कैपिटल्स
|बेंगलुरु
|27
|18 अप्रैल
|शनिवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|28
|19 अप्रैल
|रविवार
|3:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|राजस्थान रॉयल्स
|कोलकाता
|29
|19 अप्रैल
|रविवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|न्यू चंडीगढ़
|30
|20 अप्रैल
|सोमवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|मुंबई इंडियंस
|अहमदाबाद
|31
|21 अप्रैल
|मंगलवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|32
|22 अप्रैल
|बुधवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ
|33
|23 अप्रैल
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई
|34
|24 अप्रैल
|शुक्रवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुजरात टाइटंस
|बेंगलुरु
|35
|25 अप्रैल
|शनिवार
|3:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|पंजाब किंग्स
|दिल्ली
|36
|25 अप्रैल
|शनिवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|जयपुर
|37
|26 अप्रैल
|रविवार
|3:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|38
|26 अप्रैल
|रविवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ
|39
|27 अप्रैल
|सोमवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली
|40
|28 अप्रैल
|मंगलवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|राजस्थान रॉयल्स
|न्यू चंडीगढ़
|41
|29 अप्रैल
|बुधवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई
|42
|30 अप्रैल
|गुरुवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|अहमदाबाद
|43
|1 मई
|शुक्रवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|जयपुर
|44
|2 मई
|शनिवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई
|45
|3 मई
|रविवार
|3:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|हैदराबाद
|46
|3 मई
|रविवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|पंजाब किंग्स
|अहमदाबाद
|47
|4 मई
|सोमवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|मुंबई
|48
|5 मई
|मंगलवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली
|49
|6 मई
|बुधवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|50
|7 मई
|गुरुवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ
|51
|8 मई
|शुक्रवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली
|52
|9 मई
|शनिवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|गुजरात टाइटंस
|जयपुर
|53
|10 मई
|रविवार
|3:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई
|54
|10 मई
|रविवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई इंडियंस
|रायपुर
|55
|11 मई
|सोमवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|धर्मशाला
|56
|12 मई
|मंगलवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|अहमदाबाद
|57
|13 मई
|बुधवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|रायपुर
|58
|14 मई
|गुरुवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|धर्मशाला
|59
|15 मई
|शुक्रवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ
|60
|16 मई
|शनिवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता
|61
|17 मई
|रविवार
|3:30 PM
|पंजाब किंग्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|धर्मशाला
|62
|17 मई
|रविवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली
|63
|18 मई
|सोमवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई
|64
|19 मई
|मंगलवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|जयपुर
|65
|20 मई
|बुधवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता
|66
|21 मई
|गुरुवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|67
|22 मई
|शुक्रवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैदराबाद
|68
|23 मई
|शनिवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ
|69
|24 मई
|रविवार
|3:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई
|70
|24 मई
|रविवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता
स्रोत: आईपीएल आधिकारिक शेड्यूल 2026 · सभी समय IST में · 31 मार्च 2026 तक अपडेट
शिमरोन हेटमायर क्यों RR की प्लेइंग 11 से बाहर? एक खिलाड़ी का डेब्यू; इशान किशन ने भी 2 अनुभवी खिलाड़ियों को नहीं रखा
आईपीएल 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स दोनों टीमें दो-दो बदलाव के साथ उतरी हैं। राजस्थान की प्लेइंग से शिमरोन हेटमायर बाहर हुए और एक खिलाड़ी का डेब्यू हुआ। साथ ही हैदराबाद की टीम से दो बड़े खिलाड़ी बाहर हुए हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर