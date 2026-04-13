आईपीएल 2026 के बीच सीजन ही चेन्नई सुपर किंग्स के दो मैचों का कार्यक्रम बदल गया है। आईपीएल द्वारा सोमवार 13 अप्रैल 2026 को इसकी जानकारी देते हुए रिलीज जारी की गई है। इसके मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले दोनों मैचों के वेन्यू बदल दिए गए हैं। दरअसल दोनों टीमों के बीच होने वाले इस सीजन दोनों मैचों के वेन्यू में अदला-बदली हुई है।

कौन से दो मैचों का बदला कार्यक्रम?

26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला दोपहर का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना था। अब इस मैच का वेन्यू अहमदाबाद से बदलते हुए चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह मुकाबला अब चेन्नई में दोपहर 3.30 बजे (IST) से खेला जाएगा।

वहीं इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सीजन के दूसरे मुकाबले में भी बदलाव हुआ है। यह मैच 21 मई 2026 को होना है और यह शाम 7.30 बजे से शुरू होगा। पहले यह मुकाबला चेन्नई में होना था, लेकिन अब इसका वेन्यू बदलते हुए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है।

🚨 NEWS 🚨@gujarat_titans – @ChennaiIPL fixtures swapped for April 26 and May 21, owing to municipal corporation elections in Ahmedabad and other parts of Gujarat!



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बीच सीजन क्यों बदले गए वेन्यू

अगर इस बदलाव के कारण की बात करें तो यह चुनाव के कारण किए गए हैं। आईपीएल ने अपनी रिलीज में बताया कि अहमदाबाद में 26 अप्रैल को निकाय चुनाव होने हैं। वहीं गुजरात के अन्य क्षेत्रों में भी अलग-अलग चुनाव होंगे। इसी कारण अहमदाबाद के इस दिन वाले मैच को चेन्नई शिफ्ट किया गया और 21 मई वाला मैच चेन्नई से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ।

इन दो बदलाव के बाद IPL 2026 का अपडेट शेड्यूल

IPL 2026: पूरा शेड्यूल एक नज़र में कुल मैच 70 पहला मैच 28 मार्च आखिरी मैच 24 मई कुल दिन 58 टीम: सभी MI CSK KKR RCB RR SRH DC PBKS GT LSG # दिन समय घरेलू टीम विपक्षी टीम स्थान 1 शनिवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सनराइजर्स हैदराबाद बेंगलुरु 2 रविवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई 3 सोमवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी 4 मंगलवार 7:30 PM पंजाब किंग्स गुजरात टाइटंस न्यू चंडीगढ़ 5 बुधवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ 6 गुरुवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता 7 शुक्रवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स चेन्नई 8 शनिवार 3:30 PM दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस दिल्ली 9 शनिवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स अहमदाबाद 10 रविवार 3:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जायंट्स हैदराबाद 11 रविवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु 12 सोमवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स पंजाब किंग्स कोलकाता 13 मंगलवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस गुवाहाटी 14 बुधवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटंस दिल्ली 15 गुरुवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता 16 शुक्रवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुवाहाटी 17 शनिवार 3:30 PM पंजाब किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद न्यू चंडीगढ़ 18 शनिवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई 19 रविवार 3:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स गुजरात टाइटंस लखनऊ 20 रविवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई 21 सोमवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद 22 मंगलवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई 23 बुधवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लखनऊ सुपर जायंट्स बेंगलुरु 24 गुरुवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स मुंबई 25 शुक्रवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस कोलकाता नाइट राइडर्स अहमदाबाद 26 शनिवार 3:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरु 27 शनिवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद 28 रविवार 3:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स कोलकाता 29 रविवार 7:30 PM पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू चंडीगढ़ 30 सोमवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस अहमदाबाद 31 मंगलवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स हैदराबाद 32 बुधवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स लखनऊ 33 गुरुवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई 34 शुक्रवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटंस बेंगलुरु 35 शनिवार 3:30 PM दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स दिल्ली 36 शनिवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद जयपुर 37 रविवार 3:30 PM गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई 38 रविवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ 39 सोमवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली 40 मंगलवार 7:30 PM पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स न्यू चंडीगढ़ 41 बुधवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई 42 गुरुवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अहमदाबाद 43 शुक्रवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल्स जयपुर 44 शनिवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस चेन्नई 45 रविवार 3:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स हैदराबाद 46 रविवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स अहमदाबाद 47 सोमवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई 48 मंगलवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली 49 बुधवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स हैदराबाद 50 गुरुवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लखनऊ 51 शुक्रवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली 52 शनिवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस जयपुर 53 रविवार 3:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई 54 रविवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस रायपुर 55 सोमवार 7:30 PM पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला 56 मंगलवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद अहमदाबाद 57 बुधवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कोलकाता नाइट राइडर्स रायपुर 58 गुरुवार 7:30 PM पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस धर्मशाला 59 शुक्रवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ 60 शनिवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स गुजरात टाइटंस कोलकाता 61 रविवार 3:30 PM पंजाब किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु धर्मशाला 62 रविवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स दिल्ली 63 सोमवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई 64 मंगलवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स जयपुर 65 बुधवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस कोलकाता 66 गुरुवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस अहमदाबाद 67 शुक्रवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैदराबाद 68 शनिवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स लखनऊ 69 रविवार 3:30 PM मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स मुंबई 70 रविवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता स्क्रॉल करें सभी 70 मैच देखने के लिए · टीम फ़िल्टर से किसी विशेष टीम के मैच देखें · प्रत्येक टीम 14 मैच खेलती है

स्रोत: आईपीएल आधिकारिक शेड्यूल 2026 · सभी समय IST में · 31 मार्च 2026 तक अपडेट Jansatta InfoGenIE

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