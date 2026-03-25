इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल नाथन एलिस की जगह ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को शामिल किया है। हालांकि, इससे चेन्नई सुपर किंग्स की चिंता दूर नहीं हुई है। जॉनसन पीठ की चोट से भी उबर रहे हैं और आईपीएल 2026 के पहले फेज में उपलब्ध नहीं होंगे। जॉनसन चोट की वजह से बीबीएल में भी नहीं खेल पाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने खुद जानकारी दी है कि जॉनसन 21-23 अप्रैल के आसपास ही टीम से जुड़ पाएंगे।

आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल नहीं आया और जॉनसन के 21-23 अप्रैल के आसपास चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने का मतलब है कि वह कम से कम टीम के 4 मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के पहले चार मैच राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स से खेलना है। जॉनसन ने अपना पिछला प्रतिस्पर्धी मैच पिछले आईपीएल में खेला था। तब वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा थे।

स्पेंसर जॉनसन स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे

स्पेंसर जॉनसन को कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ही पीठ में दर्द की शिकायत हुई थी और फिर पता चला था कि उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर है। जॉनसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.5 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा है। एलिस को ऑस्ट्रेलिया के घरेलू वनडे कप के फाइनल में चोट लगी। वह हैम्स्ट्रिंग से जुड़ी पुरानी समस्या से जूझ हे हैं। 30 साल के जॉनसन ने ऑस्ट्रेलिया का पांच वनडे और आठ टी20 में प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कुल 71 टी20 खेले हैं।

रेयान हैरिस ने स्पेंसर जॉनसन की चोट पर दिया अपडेट

साउथ ऑस्ट्रेलिया के कोच और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रेयान हैरिस ने बुधवार को स्पेंसर जॉनसन की चोट पर अपडेट दिया। उन्होंने कहा,’मुझे लगता है कि चार या पांच दिन पहले उन्हें अपनी पीठ के बारे में कुछ अच्छी खबर मिली। आखिरकार, उनकी पीठ की स्ट्रेस फ्रैक्चर ठीक हो गई है। पिछले 8-10 महीने उनके लिए काफी निराशाजनक रहे थे। तो अच्छी खबर यह है कि उन्होंने गेंदबाजी शुरू कर दी है। वह फिर से तैयार हो रहे हें। मुझे लगता है कि वह आईपीएल में खेल सकते हैं। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी से पहले उन्हें काफी गेंदबाजी करनी होगी। इसलिए हम अभी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेंस को वापस क्रिकेट खेलते देखना अच्छा होगा।पिछले दो सालों में उसकी किस्मत खराब रही है।’

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