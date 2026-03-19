आईपीएल 2026 शुरू होने में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है, उससे पूर्व पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार तेज गेंदबाज नाथन एलिस के पूरे सीजन से बाहर होने की खबर सामने आ रही है। सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन के बयान के हवाले से इस खबर की पुष्टि हो रही है। चेन्नई को अपना पहला मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है।

सीएसके की गेंदबाजी को पहले से ही एक कमजोर कड़ी माना जा रहा था। अब नाथन एलिस की इंजरी टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। क्योंकि एलिस को सीएसके की पेस बैट्री की रीढ़ माना जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डेथ ओवर्स में गेंदबाजी के लिए माहिर भी माना जाता है। इसी कारण एलिस का टीम से बाहर होना कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की टेंशन बढ़ा सकता है।

द हिंदू को दिए बयान में सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन ने बताया,”यह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। एलिस बहुत ही अहम गेंदबाज हैं और खासतौर से डेथ ओवर्स में। अब हम रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहे हैं।” यानी फ्रेंचाइजी अब नाथन एलिस के रिप्लेसमेंट का कभी भी ऐलान कर सकती है। हालांकि, मैट हेनरी, जेमी ओवरटन सरीखे विदेशी गेंदबाज हैं टीम के पास फिर भी क्या विकल्प होता है एलिस का यह देखने वाली बात होगी।

आईपीएल 2026 के लिए सीएसके का यह है पूरा स्क्वाड

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