इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम लगातार तीन मैच हारी थी, लेकिन अब टीम प्लेऑफ की रेस में है। 58 मैचों के बाद वह अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। उसे शुक्रवार (15 मई) को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ना है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसके लिए यह मैच जीतना जरूरी है।

लखनऊ को हराने पर चेन्नई के 14 अंक हो जाएंगे। वह अंक में चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी। उसके 14 अंक हो जाएंगे। वह पंजाब किंग्स को भी पीछे छोड़ देगी, जिसने सीजन की शुरुआत सात मैचों में बिना हारे की थी। बड़े अंतर से मैच जीतने पर पर वह सनराइजर्स हैदराबाद से भी आगे निकल सकती है।

आइए जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने का गणित

अगर चेन्नई सुपर किंग्स तीनों मैच जीत जाती है, तो उसके 18 अंक होंगे। वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच सकती है। हालांकि, यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैचों के नतीजे पर निर्भर करेगा।

अगर चेन्नई सुपर किंग्स तीन में से दो मैच जीत जाती है, तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। 16 अंक होने पर रनरेट से रैंकिंग तय हो सकती है। वह तीसरे या चौथे नंबर पर रह सकती है।

अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपने बचे हुए तीन मैचों में से सिर्फ एक जीतती है तो वह प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी क्योंकि पंजाब और राजस्थान रॉयल्स दोनों 14 अंक के आंकड़े पार कर सकते हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी मैच

15 मई- लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ।

18 मई- सनराइजर्स हैदराबाद। चेन्नई।

21 मई- गुजरात टाइटंस। अहमदाबाद।

चेन्नई के पास नंबर-3 पर पहुंचने का मौका

चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने पर पंजाब किंग्स से आगे निकल जाएगी, लेकिन उसकी निगाहें सनराइजर्स हैदराबाद से आगे निकलने और टॉप-3 में जगह बनाने पर भी होगी। इसके लिए उसे अपना रनरेट बेहतर करना होगा। पूरी खबर पढ़ें।