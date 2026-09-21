इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने नए कोच का ऐलान सोमवार (21 सितंबर) को कर दिया। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को स्टीफन फ्लेमिंग की जगह मुख्य कोच नियुक्त किया गया। जहीर पहले भी आईपीएल टीमों के सपोर्ट स्टाफ में रह चुके हैं। मुंबई इंडियंस के अलावा वह लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम कर चुके हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्स पर नए मुख्य कोच का ऐलान करते हुए लिखा, ‘चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच के तौर पर जहीर खान का स्वागत।’ जहीर 2024 सीजन के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और ग्लोबल हेड ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट थे।

2011 वर्ल्ड कप के हीरो हैं जहीर

जल्द ही 48 साल के होने वाले जहीर ने भारत के लिए 92 टेस्ट, 200 वनडे और 17 टी20 इंटरनेशनल खेले। वह 2011 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा थे। टूर्नामेंट में 21 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। ऐसा माना जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी भारतीय कोच चाह रही थी। इसमें पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और मालिक रूपा गुरुनाथ थे।

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