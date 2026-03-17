आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने कमर कस ली है। पिछले दो सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद इस बार फ्रेंचाइजी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती है। संजू सैमसन को अपने साथ ट्रेड करते हुए सीएसके ने बहुत बड़ी डील की थी। वहीं धोनी और सैमसन अब जहां इस टीम में बतौर विकेटकीपर मौजूद हैं। उसी बीच एक दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज की इस टीम में बतौर फील्डिंग कोच एंट्री हुई है। इंग्लैंड के जेम्स फोस्टर अब येलो आर्मी का हिस्सा हैं।

जेम्स फोस्टर का कोचिंग अनुभव

45 वर्षीय जेम्स फोस्टर का कोचिंग अनुभव शानदार है। उन्होंने हाल ही में दुबई की टी20 लीग आईएलटी20 में बतौर कोच डेजर्ट वाइपर्स को चैंपियन बनाया था। वह इसके अलावा द हंड्रेड में भी बर्मिंघम फिनिक्स के सहायक कोच हैं। वह आईपीएल में भी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे हैं। 2020 से 2023 तक वह कोलकाता नाइट राइडर्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे।

वह उस दल में भी थे जो टीम 2021 के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि, फाइनल में सीएसके से हारकर खिताब नहीं जीत पाई थी। अब चेन्नई सुपर किंग्स में एक अनुभवी कोचिंग स्टाफ और एक शानदार खिलाड़ियों के ग्रुप में फोस्टर शामिल हो गए हैं। इस टीम में दिग्गज स्टीफेन फ्लेमिंग पहले से ही बतौर हेड कोच तैनात हैं।

वहीं बल्लेबाजी कोच माइकल हसी और गेंदबाजी कोच एरिक सिमन्स हैं। जेम्स फोस्टर का काम होगा टीम के फील्डिंग स्तर को बढ़ाना। वह खुद एक विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं और वह टीम के साथ मौजूद विकेटकीपर एमएस धोनी और संजू सैमसन के साथ भी काम करते नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले सीजन टीम 14 में से चार मैच ही जीत पाई थी।

Say Yellove to our fielding coach James Foster! 💛💪🏻



Former England wicketkeeper and a coach with experience across teams worldwide, he now kicks off this new chapter with the Pride. 🦁#WhistlePodu #Dencoming pic.twitter.com/hXkWDBiqEX — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 16, 2026

इस बार टीम को नए कॉम्बिनेशन के साथ एक कमाल के प्रदर्शन की उम्मीद होगी। सीएसके इस सीजन की शुरुआत 30 मार्च को गुवाहाटी में करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। अभी पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी हुआ है और पहले फेज के लिए हर टीम के चार-चार मैचों का कार्यक्रम जारी हुआ है।

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