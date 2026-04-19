चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में टीम के लिए अबतक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आयुष म्हात्रे की चोट काफी गंभीर है। उन्हें शनिवार (18 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी के दौरान हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव से उबरने में छह महीने तक का समय लग सकता है।

इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने वाले म्हात्रे काफी असहज नजर आ रहे थे। इसके बाद वह लंबे समय तक क्रीज पर नहीं टिक पाए। सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘उसकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है। अभी मुझे नहीं पता कि चोट कितनी गंभीर है। हम कल या परसों उसका स्कैन करवाएंगे।’ ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए म्हात्रे का स्कैन किया जाएगा और उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा यह अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।

म्हात्रे ने 77.87 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए

हसी ने कहा, ‘दुर्भाग्य से स्थिति काफी खराब दिख रही है। उनका बाहर होना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वह बहुत अच्छी फॉर्म में है।’ म्हात्रे ने इस सत्र में अभी तक 177.87 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए हैं। हालांकि, हसी ने कहा कि यह टीम के अन्य खिलाड़ियों के लिए मौका होगा।

मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स

हसी ने कहा, ‘वह एक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी है, लेकिन इससे किसी और को मौका मिलेगा। इसलिए यह भी रोमांचक है। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। इसलिए उनमें से किसी एक के लिए यह शानदार होगा।’ सीएसके फिलहाल छह मैचों में दो जीत के साथ अंक तालिका में सातवें स्थान पर है। पांच बार की चैंपियन टीम अपने अगले मैच में 23 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी।

2027 विश्व कप तक टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता बने रहेंगे अगरकर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अजीत अगरकर का कार्यकाल 2027 आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप तक बढ़ाने की तैयारी में है। टीम इंडिया के ट्रांजिशन और बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही है। पूरी खबर पढ़ें।

हैदराबाद-CSK मैच के बाद अंकतालिका

हैदराबाद से हार के बाद भी सीएसके को फायदा हुआ और वो 8वें नंबर से इस स्थान पर आ गई। वहीं अब ऑरेंज कैप गिल से छिन गया है और क्लासेन ने उसे हासिल कर लिया जबकि पर्पल कैप पर अंशुल कंबोज ने कब्जा कर लिया। पूरी खबर पढ़ें।