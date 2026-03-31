आईपीएल 2026 में रविवार 29 मार्च को मुंबई इंडियंस का मैच वानखेड़े में हुआ था। इस मैच में एमआई ने केकेआर को मात दी थी। इस मैच के कुछ ही घंटों बाद आईपीएल में बीसीसीआई के लिए बतौर ब्रॉडकास्ट इंजीनियर काम करने वाले कर्मचारी का शव होटल में मिला। मृतक इंजीनियर का नाम जैन विलियम लैंगफोर्ड था जो एक ब्रिटिश नागरिक थे और उनकी उम्र 76 वर्ष थी। साउथ मुंबई पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

अन्य रिपोर्ट के अनुसार इयान 24 मार्च से मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रुके थे। 29 मार्च को मुंबई इंडियंस का मैच खत्म होने के बाद वह अपने रूम में लौट आए थे। उसके बाद अगले दिन सोमवार को होटल रिसेप्शन से उन्हें जब कॉल की गई तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर स्टाफ कमरे में गया तो दरवाजा नहीं खुला। मास्टर की से जब गेट खुला तो वह अचेत मिले।

पुलिस के मुताबिक मृतक इंजीनियर का शव उसके मुंबई स्थित होटल के कमरे में मिला। जबकि पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह लैंगफोर्ड को उनके होटल के कमरे में अचेत पाया गया था। इसके बाद उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत लैंगफोर्ड आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपने असाइनमेंट के लिए भारत आए हुए थे।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला?

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसमें कोई भी संदिग्ध बात निकलकर नहीं आई है। मैरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने इसे एक एक्सीडेंटल डेथ भी बताया है। उनके मुताबिक इस मामले पर और अधिक जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर कैसे इस इंजीनियर की मौत हुई।

मुंबई में बीसीसीआई के इंजीनियर की इस मौत के बाद सभी की नजरें आईपीएल के आने वाले मैचों में खासतौर से टिकी रहेंगी। मुंबई अब अपना अगला मैच होम ग्राउंड पर 12 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ वानखेड़े में खेलेगी। इस बीच मुंबई इंडियंस को उससे पहले दो मैच दिल्ली (दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ) और गुवाहाटी (राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ) में खेलने हैं।

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वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 का बेहतरीन आगाज करते हुए 17 गेंद पर 52 रन की पारी खेली। सीएसके के खिलाफ इस पारी के बाद उन्हें तीन खास अवॉर्ड भी मिले। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने उनके भारत के लिए डेब्यू की भी मांग की। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर