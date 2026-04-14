इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 20 मैच हो गए हैं और आंकड़े बताते हैं कि यह अबतक का सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी वाला सीजन रहा है। 200 का आंकड़ा आम हो गया है। 20 मैच में 20 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना है। इतनी आसानी से 200 रन बनने का कारण ज्यादा छक्के लगने है। आईपीएल 2026 में छक्के लगने की दर 12.24 है। यानी लगभग हर 13 गेंद पर एक छक्का लग रहा है। बल्लेबाज पावरप्ले का ज्यादा से ज्यादा से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि 5 बार बल्लेबाज अर्धशतक 20 से कम गेंद पर लगा चुके हैं।

आईपीएल में पहली बार 20 मैचों के बाद रन रेट 10 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया है। इससे पहले किसी सीजन में 20 मैच के बाद सबसे ज्यादा रन रेट 2025 में 9.52 था। रनरेट में इजाफे का कारण पावरप्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी हैं। पावरप्ले में रन रेट 10.44 रहा है। पिछले पांच सालों में आईपीएल में सबसे बदलाव पावरप्ले में पावर-हिटिंग का रहा है। 2022 में 7.49 का रनरेट था। यह 2026 में 10.44 हो गया। 39% की बढ़ोतरी हुई है।

अंत के ओवरों में रनरेट गिरा

मिडिल-ओवर का रन रेट भी बढ़ा है, लेकिन 14 प्रतिशत से थोड़ा कम। अंत के ओवरों में रनरेट गिरा है। यह 10 रन प्रति ओवर से थोड़ा ज्यादा है। पिछले चार सालों में डेथ ओवर और पावरप्ले के बीच रन रेट में अंतर कम से कम दो रन प्रति ओवर था। इस साल यह घटकर आधा रन प्रति ओवर रह गया है। 2022 में डेथ ओवर्स में रन रेट 11.57 था। 2026 में यह 10.44 है। 2024 में 11.54, 2023 में 11.2 और 2025 में 11.39 था।

200 से ज्यादा का स्कोर 5 बार हासिल

बल्लेबाजों के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी आसानी से 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया गया है। पिछले साल पहले 20 मैच में 11 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना था। इस बार 20 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना है। पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 18 पारी में 11 बार इसे हासिल किया है। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि बाद में बैटिंग करने वाली टीमों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना काफी नॉर्मल हो गया है। अब तक 200 से ज्यादा का लक्ष्य पांच बार हासिल हुआ है। दो बार टीमें लक्ष्य के काफी करीब पहुंचीं। 4 बार टीमें काफी आसानी से हार गईं।

IPL 2026 | पहले 20 मैच
आईपीएल 2026: अबतक का सबसे विस्फोटक सीजन
स्रोत: ESPNcricinfo / IPL आधिकारिक डेटा | पहले 20 मैचों के आंकड़े
10.00
रन प्रति ओवर — पहली बार इतिहास में
20
बार 200+ स्कोर सिर्फ 20 मैचों में
12.24
छक्कों की दर — हर 13 गेंद पर एक छक्का
48
कुल अर्धशतक — पिछले साल 44 थे
ऐतिहासिक उपलब्धि
10 रन प्रति ओवर — आईपीएल इतिहास में पहली बार
आईपीएल 2026 में पहले 20 मैचों के बाद रन रेट 10.00 रन प्रति ओवर तक पहुंचा है। यह किसी भी सीजन में 20 मैच के बाद का अबतक का सर्वोच्च रन रेट है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2025 का था, जब रन रेट 9.52 था। पावरप्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है।
बड़ा बदलाव
4 साल में पावरप्ले रन रेट में 39% की बढ़ोतरी
पिछले पांच सालों में आईपीएल में सबसे बड़ा बदलाव पावरप्ले में पावर-हिटिंग का रहा है। 2022 में पावरप्ले रन रेट 7.49 था जो 2026 में बढ़कर 10.44 हो गया है — यानी 39% की जबरदस्त बढ़ोतरी।
पावरप्ले बनाम डेथ ओवर — रन रेट तुलना
पावरप्ले — IPL 2026
10.44
पावरप्ले — IPL 2022
7.49
डेथ ओवर रन रेट — सालाना गिरावट
डेथ ओवर — IPL 2022
11.57
डेथ ओवर — IPL 2023
11.20
डेथ ओवर — IPL 2024
11.54
डेथ ओवर — IPL 2025
11.39
डेथ ओवर — IPL 2026
10.44
उल्लेखनीय बदलाव
2026 में पहली बार पावरप्ले और डेथ ओवर के बीच रन रेट का अंतर घटकर मात्र 0.5 रन प्रति ओवर रह गया है। पिछले चार सालों में यह अंतर कम से कम 2 रन प्रति ओवर था।
200+ स्कोर — 2025 बनाम 2026
IPL 2025
11
बार 200+ स्कोर पहले 20 मैचों में
IPL 2026
20
बार 200+ स्कोर पहले 20 मैचों में
200+ चेज़ — नया चलन
200+ का लक्ष्य हासिल करना अब असामान्य नहीं
पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 18 पारियों में 11 बार 200+ बनाया। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि दूसरी बैटिंग करने वाली टीमों ने 5 बार 200+ का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। दो बार टीमें लक्ष्य के काफी करीब पहुंचीं। केवल 4 बार टीमें आसानी से हारीं।
200+ पारियों का विश्लेषण
पहले बैटिंग करने वाली टीमें (18 पारियों में)
11 बार 200+
दूसरी बैटिंग (चेज़ सफल)
5 बार
करीबी मुकाबले (चेज़ नाकाम)
2 बार
बल्लेबाजों का दबदबा
IPL 2026 में अर्धशतक की रफ्तार में जबरदस्त उछाल
आईपीएल 2026 में अबतक 48 अर्धशतक लगे हैं — पिछले साल पहले 20 मैचों में 44 थे। लेकिन असली फर्क रफ्तार का है: 5 अर्धशतक 20 से भी कम गेंदों पर लगे हैं। पिछले सीजन में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था।
20 से कम गेंद पर अर्धशतक
IPL 2025
1
IPL 2026
5
25 से कम गेंद पर अर्धशतक
IPL 2025
4
IPL 2026
14
30 से कम गेंद पर अर्धशतक
IPL 2025
12
IPL 2026
29
तेज अर्धशतक में बढ़ोतरी
25 गेंद के अंदर अर्धशतकों में 250% की बढ़ोतरी (4 से 14)। 30 गेंद के अंदर अर्धशतकों में 142% की बढ़ोतरी (12 से 29)। बल्लेबाज पावरप्ले में तेजी से रन बटोरने की नई लय में हैं।
स्रोत: ESPNcricinfo / IPL आधिकारिक डेटा | पहले 20 मैचों के आंकड़े, अप्रैल 2026
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पांच बार 20 से कम गेंदों पर अर्धशतक

आईपीएल 2026 में बल्लेबाज काफी तेजी से अर्धशतक तक पहुंच रहे हैं। अबतक 48 पचासे लगे हैं। पांच अर्धशतक 20 से कम गेंदों पर लग गए हैं। पिछले सीजन में 44 अर्धशतक लगे थे। सिर्फ एक ही 20 से कम गेंद पर अर्धशतक लगा था। 25 गेंद के अंदर 14 और 30 गेंद के 29 अर्धशतक लगे हैं। पिछले साल यह संख्या क्रमश: 4 और 12 थी।

IPL के हर सीजन के पहले शतक

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम के नाम आईपीएल के किसी सीजन के पहले मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है। युसुफ पठान का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें