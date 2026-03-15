आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के पहले चरण का शेड्यूल 11 मार्च (बुधवार) को जारी कर दिया गया था। अभी पहले 20 मैचों का कार्यक्रम आया है। उससे पहले सभी 10 टीमों के कप्तानों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। गौरतलब है कि सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपना कप्तान बदला था और रियान पराग को कमान सौंपी थी। वहीं बाकी सभी टीमों के कप्तान नहीं बदले हैं।
डिफेडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी फिर से रजत पाटीदार ही संभालते नजर आएंगे। रजत ने 2008 से इंतजार कर रहे आरसीबी फैंस के लिए पिछले सीजन ट्रॉफी जीतकर खुशियां दी थीं। वहीं केकेआर की कप्तानी को लेकर अटकलें थीं कि शायद अजिंक्य रहाणे की जगह कोई युवा कप्तान ले सकता है, लेकिन अब रहाणे ही आगामी सीजन में केकेआर की कप्तानी करते दिखेंगे।
आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों के कप्तान
|टीम
|कप्तान
|चेन्नई सुपर किंग्स
|ऋतुराज गायकवाड़
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|रजत पाटीदार
|मुंबई इंडियंस
|हार्दिक पंड्या
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अजिंक्य रहाणे
|राजस्थान रॉयल्स
|रियान पराग
|गुजरात टाइटंस
|शुभमन गिल
|पंजाब किंग्स
|श्रेयस अय्यर
|दिल्ली कैपिटल्स
|अक्षर पटेल
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|ऋषभ पंत
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पैट कमिंस
यहां देखें सभी टीमों के स्क्वाड
कोलकाता नाइट राइडर्स: रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र, आकाश दीप।
सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, जयदेव उनादकट, इशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रैंस फुलेत्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स।
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सुथार, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बराड़, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वीराज यारा, ल्यूक वुड।
लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडेन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, वानिंदु हसारंगा, एनरिक नॉर्खिया, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंगलिस।
मुंबई इंडियंस: हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रियान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कन्डे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डिकॉक, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत।
चेन्नई सुपर किंग्स: महेंद्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवर्टन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्क्स।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल साल्ट, रसिख डार सलाम, रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल।
दिल्ली कैपिटल्स: ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विपरज निगम, माधव तिवारी, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, दुशमंथा चमीरा, टी नटराजन, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन।
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यान्सेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, बेन ड्वार्शुइस, कूपर कोनोली, विशाल निषाद, प्रवीण दुबे।
राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह चरक, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, शिमरोन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन।
