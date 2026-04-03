इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) लगातार दो मैच हार चुकी है। मैच के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे से उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल हुआ, जिसे लेकर वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि 2023 के बाद से बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों में वह शामिल हैं। उनके बार में बात करने वाले लोग शायद मैच नहीं देखते।
रहाणे ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘मुझे लगता है कि 2023 से अब तक मेरा स्ट्राइक-रेट सबसे अच्छा है और जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं वे शायद मैच नहीं देख रहे हैं। उनका मेरे खिलाफ एक खास एजेंडा है। उन्हें मेरा खेलना पसंद नहीं है। वे मुझे खेलते हुए देखना पसंद नहीं करते। मुझे जितनी सफलता मिली, मुझे लगता है वे उससे जलते हैं। मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं। आप लोग जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। बस एक खराब पारी थी, लेकिन मैंने आक्रमकता दिखाई। कभी-कभी, एक बैटर के तौर पर, आपको लय नहीं मिलती।’
रहाणे ने पहले मैच में लगाया था अर्धशतक
37 साल के अजिंक्य रहाणे ने रविवार (29 मार्च) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 40 गेंदों पर 67 रन बनाकर सीजन की शुरुआत की। उन्होंने न्यूजीलैंड के फिन एलन के साथ ओपनिंग की। इस पारी में रहाणे ने पावरप्ले में 18 गेंदों पर 36 रन बनाए, लेकिन उसके बाद धीमे हो गए और अगले 31 रन उन्होंने 22 गेंदों पर बनाए। यही कारण है कि रहाणे के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे।
आलोचकों पर भड़के रहाणे
रहाणे ने कहा, ‘जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें खेल की समझ नहीं है और मुझे लगता है कि वे चाहते हैं कि मैं एक अलग तरह की पारी खेलूं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अजिंक्य रहाणे अपने खेल में इतना सुधार करेंगे। मुझे खुशी है कि वे मेरे बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव बात कर रहे हैं। उन्हें बोलने दो।’
पावरप्ले में आजादी के साथ खेलने की कोशिश
रहाणे ने कहा, ‘फिन एलन के साथ पारी की शुरुआत करना बहुत बढ़िया रहा है। मुंबई में हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। पहले 6 ओवर तक, हम हमेशा आजादी के साथ बिना डरे क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी आपको मुश्किल होगी, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे मानना जरूरी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने पहले क्या किया था और जो कोई भी मेरे बारे में बात कर रहा है उसके बारे में सोचने के बजाय मैं खुद पर भरोसा करता हूं। उन्हें बोलने दें।’ रहाणे का बल्ला भले नहीं चला, लेकिन वह 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए। पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें।