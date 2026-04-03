इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के छठे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 65 रन से हरा दिया। इस मैच सनराइजर्स के ओपनर अभिषेक शर्मा ने 228 के स्ट्राइक रेट से 48 रन बनाए और उनके आउट होने पर विवाद हो गया। ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कैच पकड़ा। ऐसा लग रहा था कि गेंद छू गई थी। आउट दिए जाने के बाद अभिषेक गुस्सा गए और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि अभिषेक शर्मा पर जुर्माना लगा।

आईपीएल ने अभिषेक पर जुर्माना लगाने की जानकारी देते हुए कहा, ‘अभिषेक शर्मा पर आईपीएल आचार संहिता को तोड़ने के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया है। उन्होंने आर्टिकल 2.3 के तहत लेवल 1 के उल्लंघन को स्वीकार किया है।’ आर्टिकल 2.3 के तहत मैच के दौरान अभद्र या आक्रामक भाषा के इस्तेमाल करने पर रोक है।

नितिन मेनन ने कई रिप्ले देखे

अभिषेक शर्मा को आउट देने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कोच डेनियल विटोरी को मैच अधिकारियों से बात करते हुए देखा गया। थर्ड अंपायर नितिन मेनन ने कई रिप्ले देखे, जिसमें जूमर फुटेज भी शामिल था। कुछ एंगल से लग रहा था कि चक्रवर्ती की उंगलियां गेंद के नीचे थीं, जबकि कुछ से लग रहा था कि गेंद जमीन से टकराई है।

अभिषेक शर्मा फॉर्म मे लौटे

आरसीबी के खिलाफ खराब शुरुआत के बाद अभिषेक गुरुवार को केकेआर के खिलाफ मैच में फॉर्म में लौटे। भारतीय ओपनर ने 21 गेंदों पर 48 रन बनाए और अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के लगाए। उनकी इस पारी की वजह से सनराइजर्स ने 226 रन बनाए और फिर केकेआर को 16 ओवर में 161 रन पर आउट करके जीत पक्की कर ली। सनराइजर्स को अब 5 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ना है।

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