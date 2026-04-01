इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में बुधवार (1 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत पारी की शुरुआत करने उतरे। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ने लखनऊ की पारी की तीसरी ही गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए। पंत तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। बतौर ओपनर आईपीएल में उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा।

ऋषभ पंत ने मिचेल मार्श के साथ पारी की शुरुआत करते हुए मुकेश कुमार की तीसरी गेंद पर चौके से खाता खोला। इससे पहले मार्श ने पहली गेंद पर 1 रन से खाता खोला था। पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद संघर्ष करते दिखे और अगली 7 गेंदों पर केवल 3 रन बना पाए। इनमें से दो रन तीसरे ओवर में ही आए थे। पांचवीं गेंद पर पंत ने एक रन लिया और नॉन स्ट्राइक पर पहुंच गए।

दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए पंत

मुकेश ने ओवर की आखिरी गेंद ऊपर की मार्श ने गेंद को सीधे खेल दिया। मुकेश ने फॉलो थ्रू में गेंद रोकने की कोशिश की और गेंद उनके हाथ से लगकर स्टंप पर लगी। ऋषभ पंत क्रीज से काफी बाहर निकल चुके थे। गेंद स्टंप पर लगते ही वह पवेलियन लौटने लगे। उन्होंने थर्ड अंपायर के फैसला का भी इंतजार नहीं किया।

ऋषभ पंत का बतौर ओपनर रिकॉर्ड

ऋषभ पंत बतौर ओपनर आईपीएल में छठी बार खेलने उतरे और तीसरी बार दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। पंत ने पिछले सीजन भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक मैच में ओपनिंग की थी। उन्होंने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 18 गेंद पर 21 रन बनाए थे। 2025 से पहले पंत ने 2016 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए चार पारियों में ओपनिंग की थी। उन्होंने पहली पारी में 40 गेंद पर 69, दूसरे में 8 गेंद पर 2, तीसरे में 26 गेंद पर 32 और चौथे मैच में 18 गेंद पर 21 र बनाए थे।

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