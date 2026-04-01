इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार (1 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18.4 ओवर में 141 रन पर आउट कर दिया। लखनऊ में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनका यह फैसला सही भी साबित हुए। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। टीम पहली पारी में अपने न्यूनतम स्कोर पर आउट हुई।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए टी नटराजन और लुंगी एनगिडी ने शानदार प्रदर्शन किया और 3-3 विकेट लिए। एनगिडी अगले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैट्रिक पर रहेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले पहली पारी में न्यूनतम स्कोर 8 विकेट पर 153 रन था। पंजाब किंग्स ने 2022 में पुणे में उसे इस स्कोर पर रोका था।

लखनऊ सुपर जायंट्स 150 से कम के स्कोर पर आउट

पहली बार ऐसा हुआ कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 से पहले ही ऑल आउट हो गई। 2023 में उसने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 7 विकेट पर 154 रन बनाए थे। 2022 में उसने वानखेड़े में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 6 विकेट पर 158 रन बनाए थे। लखनऊ में 2023 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 8 विकेट पर 159 रन बनाए थे।

एनगिडी ने 3 विकेट झटके

लुंगी एनगिडी ने 3.4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके। उन्होंने निकोलस पूरन को बोल्ड किया। पूरने 8 रन बनाए। इसके बाद 19वें ओवर में एनरिख नॉर्खिया और मोहसिन खान को लगातार गेंदों पर पर आउट किया। इस तरह से एनगिडी शनिवार (4 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी पहली गेंद पर हैट्रिक पर होंगे। टी नटराजन ने भी दिल्ली के लिए 3 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए।

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