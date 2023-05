IPL 2023: युजवेंद्र चहल इस सलाह के लिए एबी डिविलियर्स को अदा करते हैं शुक्रिया , कहा – 2014 के बाद बदल गया करियर

युजवेंद्र चहल मुंबई इंडियंस (MI)का हिस्सा थे और उन्हें खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे। उन्हें लाइफ में कैसे बैंलेस बनाना है इसकी सीख दिग्गज एबी डीविलियर्स से मिली थी। वह इसके लिए एबीडी की जब भी मिलते हैं शुक्रियादा करते हैं।

राजस्थान रॉयल्स (RR) के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)के खिलाफ 4 विकेट लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। वह ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़कर लीग के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ जुड़ने के बाद उनका करियर बदल गया। इससे पहले युजवेंद्र चहल मुंबई इंडियंस (MI)का हिस्सा थे और उन्हें खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे। उन्हें लाइफ में कैसे बैंलेस बनाना है इसकी सीख दिग्गज एबी डिविलियर्स से मिली थी। वह इसके लिए एबीडी की जब भी मिलते हैं शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह शुरुआत में साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी से बात करने में हिचकते थे। एबी सर से बात करने में होती थी झिझक युजवेंद्र चहल ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कहा, ” मेरा सफर 2014 से बदल गया जब मैं आरसीबी में शामिल हुआ और लोगों को मेरी क्षमता का एहसास हुआ। मैंने आरसीबी में रहने के दौरान अपने सपने को साकार किया। पहले 2-3 सालों में मैं एबी सर के उतना करीब नहीं था, मुझे उनसे बात करने में झिझक होती थी क्योंकि वह एक दिग्गज हैं। लेकिन एक रात, हम कई घंटों तक बैठे और बातें करते रहे। उन्होंने एक शब्द कहा, ‘संतुलन’। मैंने पूछा, संतुलन से आपका क्या मतलब है? “ निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर रखें युजवेंद्र चहल ने आगे बताया, ” डिविलियर्स ने कहा, सब कुछ संतुलन में होना चाहिए। अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर रखें। यह 60-40 नहीं होना चाहिए, हमेशा सही संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। यह एक सलाह थी, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मैं उन्हें उस सलाह के लिए धन्यवाद देता हूं।” बता दें कि आईपीएल 2022 में चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की थी। आईपीएल 2023 में 13 मैच में वह 21 विकेट ले चुके हैं। अभी पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर हैं।

