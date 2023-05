IPL 2023: यशस्वी जायसवाल और वानखेड़े – टेंट से शतक तक का सफर, टाइटैनिक का गाना और ‘गर्लफ्रेंड’ की तलाश

यशस्वी जायसवाल ने बताया कि वानखेड़े में आईपीएल करियर में पहला शतक जड़ने के बाद उन्हें पुराने दिन याद आ गए थे। वह 10 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। क्रिकेट ग्राउंड के पास टेंट में रहे।

वानखेड़े में शतक के बाद यशस्वी जायसवाल। (फोटो – PTI)

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (IPL 2023) में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 10 मैचों में 57 चौके और 19 छक्के की मदद से 442 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 158.42 का रहा है। उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI)के खिलाफ वानखेड़े में आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। इसके बाद वह फ्लैशबैक में चले गए थे। इस मैदान के पास उन्होंने संघर्ष के दिन बिताए हैं। वह अंग्रेजी फिल्म टाइटैनिक के गाना माय हार्ट विल गो ऑन से प्रेरणा लेते हैं। उन्हें ‘गर्लफ्रेंड’ की तलाश है। इसका खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। यशस्वी ने टाइटैनिक के गाने को लेकर कहा, “मैं हमेशा माय हार्ट विल गो ऑन का एक लाइन गाता हूं। एवरी नाइट इन माय ड्रीम आई सी यू एंड आई फिल यू।” टाइटैनिक फिल्म देखने के बाद से यह उनका पसंदीदा गाना रहा है और वह अब भी खुद को प्रेरित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें खुशी मिलती है। ‘गर्लफ्रेंड’ को लेकर यशस्वी के जवाब से होस्ट दंग 21 साल के यशस्वी ने ‘गर्लफ्रेंड’ को लेकर कुछ ऐसी बात बोली कि होस्ट चौक गया। उन्होंने कहा, ” मैं अभी एक साथी की तलाश रहा हूं! मैं चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आए।” इससे हैरान होस्ट ने कहा, “आप सिर्फ 21 साल के हैं, आपके पास बहुत समय है।” इसपर हंसते हुए जायसवाल ने कहा, “हां हां, इस समय मेरा ध्यान क्रिकेट पर है।” 10 साल की उम्र में मुंबई आए पॉडकास्ट में यशस्वी जायसवाल से उनके संघर्ष के दिनों के बातचीत हुई। वह 10 साल की उम्र में मुंबई आ गए थे। क्रिकेट ग्राउंड के पास टेंट में रहे। उन्होंने बताया कि वह टेंट से वानखेड़े स्टेडियम में रात में लाइट जलते देख कैसा महसूस करते थे। इससे उनके अंदर कुछ बड़ा करने की आग कैसे जली। उन्होंने कहा, “जहां मैं रहता था, वहां मुझे वानखेड़े स्टेडियम की रोशनी नजर आती थी। मेरा अपने देश और आईपीएल में खेलने का सपना था। मैं वानखेड़े में फ्लडलाइट देखता और सोचता कि एक दिन मैं वहां खेलूंगा। मैं रात में घंटों शेडो प्रैक्टिस करता और अपने स्किल में सुधार करता था।” Also Read IPL 2023: मोहम्मद सिराज दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और साल्ट से भिड़े, जमकर हुई बहसबाजी वानखेड़े में शतक के बाद फ्लैशबैक में थे यशस्वी यशस्वी ने बताया कि वानखेड़े में आईपीएल करियर में पहला शतक जड़ने के बाद उन्हें पुराने दिन याद आ गए थे। उन्होंने कहा, “जब मैंने मुंबई में शतक लगाया तो वह भावुक करने वाला पल था। जब मैंने अपने हाथों को ऊपर उठाया और अपनी आंखें बंद कीं, तो मैं फ्लैशबैक में था … ये यादें, ये पल, मुझे खुद पर गर्व है, खुशी है, लेकिन मुझे आगे भी वही काम करते रहने की जरूरत है। “

