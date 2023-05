IPL 2023: विराट कोहली का जिक्र आते ही चौंक गए यशस्वी जयसवाल, युजवेंद्र चहल बोले- इंशाल्लाह आप जल्द ही डेब्यू करेंगे

यशस्वी जायसवाल ने गुरुवार को केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान 47 गेंदों में 98 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। जायसवाल ने अपनी पारी में 13 चौके और पांच छक्के लगाए। विराट कोहली ने जायसवाल की तारीफ भी की।

युजवेंद्र चहल ने मैच के बाद यशस्वी जायसवाल का इंटरव्यू किया। फोटो सोर्स- IPL

आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स की ‘रन मशीन’ साबित हो रहे यशस्वी जायसवाल ने गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 47 गेंदों में 98 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान ने केकेआर के खिलाफ 9 विकेट से जीत दर्ज की। मैच खत्म होने के बाद युजवेंद्र चहल ने यशस्वी का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि विराट कोहली ने आपके (जायसवाल) लिए ट्वीट किया है। यह सुनने के बाद जायसवाल का रिएक्शन देखने लायक था। विराट के ट्वीट का पता चलते ही ऐसा था जायसवाल का रिएक्शन युजवेंद्र चहल ने यशस्वी को बताया कि आपके लिए कई बड़े खिलाड़ियों ने जैसे विराट भईया और केएल राहुल ने ट्वीट किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? यह सुनकर जायसवाल का रिएक्शन काफी चौंकने वाला था। जायसवाल ने चहल के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे प्यार और आशीर्वाद देने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यशस्वी को इंडियन टीम में शामिल करने की मांग आपको बता दें कि इस बातचीत के दौरान युजवेंद्र चहल ने यशस्वी जायसवाल को उनकी पारी के लिए बहुत बधाई दी और कहा कि आप ऐसा ही करते रहिए इंशाअल्लाह कि आपको बहुत जल्द डेब्यू कैप मिले। जवाब में जायसवाल ने भी कहा कि भगवान करे। चहल के अलावा हरभजन सिंह, ब्रेट ली, वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने यशस्वी को इंडियन टीम में शामिल करने की मांग की है। जायसवाल ने खेली 98 रन की विस्फोटक पारी आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने केकेआर के खिलाफ मैच में 47 गेंदों में 98 रन की नाबाद पारी खेली। जायसवाल इस दौरान शतक से बस 2 रन दूर रह गए। अगर जायसवाल शतक जड़ देते तो यह उनके इस सीजन का दूसरा शतक होता। जायसवाल ने अपनी पारी में 13 चौके और 5 छक्के लगाए। जायसवाल ने इस दौरान अपनी फिफ्टी सिर्फ 13 गेंदों में पूरी कर ली थी। उनका यह अर्द्धशतक टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्द्धशतक था।

