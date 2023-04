IPL 2023: यशस्वी जायसवाल शतक जड़कर संजू सैमसन और ऋषभ पंत के क्लब में शामिल, बतौर अनकैप्ड प्लेयर रचा इतिहास

आईपीएल में अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर पॉल वॉलथटी के नाम था। किंग्स 11 पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की ओर से खेलते हुए उन्होंने साल 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 120 रनों की नाबाद पारी खेली थी।

यशस्वी जायसवाल शतक लगाने के बाद। (फोटो – IPL Twitter)

