Most runs Scored from Boundaries in an IPL Inning: आईपीएल के 1000वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के 21 वर्षीय बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल का बल्ला जमकर चला और वो इस लीग में बतौर अनकैप्ड प्लेयर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने। यही नहीं उन्होंने राजस्थान की तरफ से इस लीग में मुंबई के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेली साथ ही सबसे कम उम्र में राजस्थान के लिए इस लीग में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। इन सबके अलावा वो इस लीग की एक पारी में सिर्फ बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने और ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया।

यशस्वी जयवाल ने तोड़ा ऋषभ पंत का रिकॉर्ड

यशस्वी जयसवाल ने मुंबई के खिलाई आईपीएल 2023 के 42वें मैच में गजब की पारी खेलते हुए 124 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने सिर्फ 62 गेंदों का सामना किया। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 छक्कों के साथ-साथ 16 चौके लगाए और सिर्फ बाउंड्रीज के जरिए ही 112 रन जुटा लिए। इसके बाद वो इस लीग में सिर्फ बाउंड्री के जरिए एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए और ऋषभ पंत को दूसरे नंबर पर धकेल दिया जो पहले स्थान पर मौजूद थे।

जयसवाल अब आईपीएल की एक पारी में बाउंड्री के जरिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ऋषभ पंत ने इस लीग में बाउंड्री के जरिए एक पारी में 102 रन बनाए थे, लेकिन 112 रन के साथ अब यशस्वी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 98 रन के साथ केएल राहुल मौजूद हैं जबकि विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग 96 रन के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

आईपीएल में बाउंड्री के जरिेए एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

112 रन – यशस्वी जायसवाल

102 रन – ऋषभ पंत

98 रन – केएल राहुल

98 रन – मुरली विजय

96 रन – वीरेंद्र सहवाग

96 रन – विराट कोहली

मुंबई ने वानखेड़े पर पहली बार चेज किया 200 प्लस का स्कोर

मुंबई इंडियंस इस लीग की पहली टीम बनी जिसने राजस्थान के खिलाफ 200 प्लस का स्कोर चेज किया साथ ही वानखेड़े स्टेडियम पर भी पहली बार रोहित शर्मा की टीम ने 200 प्लस का स्कोर चेज करने में सफलता हासिल की। इस मैच में राजस्थान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 212 रन बनाए थे, लेकिन मुंबई ने 19.3 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाकर मैच को 6 विकेट से जीत लिया। आईपीएल के 1000वें मैच में मुंबई ने जीत दर्ज की साथ ही बतौर कप्तान ये रोहित शर्मा का 150वां मैच था जिसमें उन्हें जीत मिली।