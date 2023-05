IPL 2023: यशस्वी जायसवाल इतिहास रचने की दहलीज पर, ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ने से बस इतने रन हैं दूर

शॉन मार्श ने एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में आईपीएल के पहले ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल के पास उस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। जायसवाल इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 42 रन दूर हैं।

यशस्वी जायसवाल के पास शॉन मार्श का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है।

आईपीएल 2023 के 60वें मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो उनके पास एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करने का सुनहरा अवसर होगा। दरअसल, यह रिकॉर्ड अभी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श के नाम है, लेकिन जायसवाल 42 रन बनाकर उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है शॉन मार्श के नाम? आईपीएल में पंजाब किंग्स (पहले किंग्स इलेवन पंजाब) से खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉन मार्श के नाम एक अनकैप्ड बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। शॉन मार्श ने यह रिकॉर्ड आईपीएल के पहले ही सीजन (2008) में कायम किया था। मार्श ने उस सीजन में 11 मैचों में 68.44 की औसत से 616 रन बनाए थे। शॉन मार्श ने उस वक्त तक अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया था। मार्श का डेब्यू कहीं न कहीं उनके आईपीएल प्रदर्शन की वजह से ही जून 2008 में हुआ था। पिछले मैच में जड़ी थी सबसे तेज हाफ सेंचुरी यशस्वी जायसवाल अभी तक सीजन में 1 शतक और 4 अर्द्धशतक की मदद से 12 मैचों में कुल 575 रन बना चुके हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में जायसवाल अभी दूसरे स्थान पर हैं। वह इस साल ऑरेंज कैप की दौड़ में कायम हैं। जायसवाल ने 11 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन में 98 रन की नाबाद पारी खेली थी। उस पारी के दौरान उन्होंने 13 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ दी थी। यह आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज हाफ सेंचुरी थी।

