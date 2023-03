IPL 2023: विराट कोहली ने आईपीएल से ठीक पहले शेयर की अपनी दसवीं की मार्कशीट, जानिए किस क्लास तक की थी उन्होंने पढ़ाई

IPL 2023: आईपीएल 2023 के शुरू होने से ठीक पहले विराट कोहली ने अपनी दसवीं की मार्कशीट शेयर की।

IPL 2023: आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स- एपी फोटो)

IPL 2023: विराट कोहली (Virat Kohli) भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज हैं और क्रिकेट के प्रति उनके पैशन के बारे में शायद ही बताने की जरूरत है। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक किंग कोहली ने क्रिकेट के लिए अपनी पढ़ाई सिर्फ बारहवीं तक ही की थी और फिर उनका पूरा ध्यान इस खेल पर ही रहा। क्रिकेट में व्यस्तता की वजह वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन 30 मार्च को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी दसवीं की मार्कशीट शेयर की। विराट कोहली ने साल 2004 में पश्विम विहार के सेवियर कॉन्वेंट स्कूल से दसवीं की थी। उन्होंने जो मार्कशीट शेयर की है उसमें इंग्लिश, हिन्दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथेमैटिक्स, सोशल साइंडस और आईटी (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) इन सभी विषयों में उन्हें कितने नंबर आए हैं वो बताया। हालांकि इसमें स्पोर्ट्स किसी विषय के रूप में नहीं है जिसमें विराट कोहली सुपर स्टार हैं। इस मार्कशीट को उन्होंने कूऐप पर शेयर किया था और लिखा कि ये मजेदार है कि कैसे चीजें जो आपकी मार्कशीट में सबसे कम जुड़ती है वो आपके चरित्र में सबसे अधिक जोड़ती है। Virat Kohli Marksheet (Source- Virat Kohli Koo) आपको बता दें कि विराट कोहली एक बार फिर से इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। विराट कोहली इस टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो टीम में सिर्फ बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली की कप्तानी में ये टीम आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई थी और अब इस टीम की कप्तानी फॉफ डुप्लेसिस कर रहे हैं। विराट कोहली इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर मौजूद हैं और अब तक कुल 5 शतक उन्होंने इस लीग में लगाए हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

