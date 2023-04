IPL 2023: विराट कोहली या एबी डिविलियर्स में से कौन था क्रिस गेल का फेवरेट बल्लेबाजी पार्टनर, यूनिवर्स बॉस ने खुद किया खुलासा

IPL 2023: क्रिस गेल ने बताया कि वो आखिर क्यों विराट कोहली को अपना बेस्ट बल्लेबाजी पार्टनर मानते हैं।

IPL 2023: आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स-एपी फोटो)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram