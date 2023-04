IPL 2023: विराट कोहली ने हार को साइड में रख धोनी को लगाया गले, इस प्यारे से कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

आईपीएल 2023 में सोमवार को आरसीबी का मुकाबला सीएसके से था। इस मैच में सीएसके ने आरसीबी को 8 रन से हरा दिया। मैच के बाद कोहली और धोनी को ग्राउंड पर बातचीत करते देखा गया। इससे पहले कोहली ने हैंड शेक सेरेमनी के दौरान धोनी को गले लगाया था।

विराट कोहली के मैच के बाद धोनी को गले लगाया था, जिसकी फोटो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। फोटो सोर्स- विराट कोहली ट्विटर

आईपीएल 2023 में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से था। मैच में सीएसके ने आरसीबी को 8 रन से हरा दिया। इस हाईवोल्टेज मैच का फैंस भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खासकर फैंस कोहली और धोनी को एकसाथ मैदान पर देखने के लिए बेताब थे। मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को विराट कोहली और एमएस धोनी फील्ड पर एकसाथ गुफ्तगू करते नजर आए। इस बातचीत से पहले विराट और धोनी हैंडशेक सेरेमनी के दौरान गले लगते हुए दिखे। कोहली ने उस मूमेंट की फोटो को ट्विटर पर शेयर किया है। कोहली की पोस्ट पर यूजर्स ने लुटाया प्यार विराट कोहली ने मंगलवार को कल के मैच में धोनी के साथ गले लगते हुए की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। कोहली ने इस फोटो के साथ कैप्शन में रेड हार्ट+येलो हार्ट = इंडिया का फ्लैग पोस्ट किया है। साथ ही पोस्ट में एमएस धोनी को टैग भी किया है। विराट कोहली की इस पोस्ट पर अब यूजर्स कॉमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने विराट की इस पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए कहा है कि यह जोड़ी हमेशा के लिए हिट है। ❤️+?= ?? @msdhoni pic.twitter.com/CU0ktK3cG7 — Virat Kohli (@imVkohli) April 18, 2023 20 साल के युवा गेंदबाज ने लिया था कोहली का विकेट आपको बता दें कि सीएसके के खिलाफ मैच में विराट कोहली भले ही बल्ले से हिट ना रहे हों, लेकिन धोनी के साथ उनकी बॉन्डिंग हमेशा हिट रहती है। विराट ने मैच में 4 गेंदों के अंदर सिर्फ 6 रन बनाए थे। वहीं एमएस धोनी भी पूरे मैच में सिर्फ एक ही गेंद खेलने उतरे थे। मैच में विराट कोहली का विकेट चेन्नई के इम्पैक्ट प्लेयर आकाश सिंह ने लिया था। 20 साल के इस युवा पेसर का यह पहला आईपीएल मैच था। उन्होंने ओवर की चौथी ही गेंद पर विराट कोहली को बोल्ड कर दिया था। https://www.jansatta.com/blank.html

