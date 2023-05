IPL 2023: कोहली का विराट रिकॉर्ड, क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने

IPL 2023 RCB vs GT: विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ शतक लगाया और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

IPL 2023: आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स- आईपीएल ट्विटर)

