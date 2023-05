IPL 2023: विराट कोहली ने जड़ा आईपीएल करियर का छठा शतक, क्रिस गेल के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Virat Kohli IPL century in IPL 2023: आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने आईपीएल क्रिकेट करियर का छठा शतक लगाया।

RCB vs SRH IPL 2023: आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (सोर्स- एपी फोटो)

